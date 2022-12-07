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    自由日日shoot》 類大麻毒數倍 破壞腦恐致命

    警方進入製毒工廠查緝，破獲國內 首宗合成大麻案，嫌犯網路宣傳販 售合成大麻。 （記者劉慶侯翻攝）

    警方進入製毒工廠查緝，破獲國內 首宗合成大麻案，嫌犯網路宣傳販 售合成大麻。 （記者劉慶侯翻攝）

    2022/12/07 05:30

    現行法律 製賣類大麻刑責輕

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊查獲的「合成大麻」，又稱為「類大麻」，吸食後會產生與大麻相似的興奮反應，但毒性卻更勝二級毒品大麻數倍。令人擔憂的是，現行法律只能以三級毒品查辦類大麻，讓這類「變形毒品」的製造及販賣者難以受到重懲；研究指出，過度吸食「合成大麻」，將造成腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷等副作用，甚至會傷害呼吸系統，有致命風險。

    甚至會傷害呼吸系統

    事實上，國內許多流竄各夜店的「變形毒品」，是製毒者為謀「速效」、「速利」，在原毒品（或藥品）化學結構上，保留了主要骨架以保持藥效，但在細節部分加以改變，使成分名稱和原來毒品完全不同，也藉此規避警方注意，甚至得以減輕法律上的處罰。

    以目前各夜店內流行的FM2、MDMA等二級毒品為例，兩種藥品雖然都有影響中樞神經的迷幻作用，但原始本意並非毒品。FM2是一種強力鎮靜安眠藥；俗稱「快樂丸」的MDMA最初發展是用來減肥的食慾節制劑。

    這二類禁藥都因為成分稍微不同而有多種別名，包括保施寧錠、舒眠錠、心和錠等都含有FM2所具有的鎮靜劑成分。另主要成分為亞甲二氧基苯乙基胺的MDMA，包括俗稱「夏娃」的MIDA、MADEA等都是毒性相近的衍生物，形成這類的「變形毒品」。

    變形毒品為禍青少年學生十分嚴重

    美國鑑於「變形毒品」為禍年輕人、青少年學生十分嚴重，早在一九八六年就訂定「管制藥品類似物管理條例」，條例中含括最新被合成、缺乏充分的藥理資料卻可能被濫用的藥物，製訂懲處規定，以防堵毒品製造者或持有者以「類毒品」來逃避處罰的法律漏洞。

    在國內，台北市警刑警大隊毒品查緝中心查獲的合成大麻，同樣也是以化學藥劑合成、且毒性更強的毒品，但因為是狡猾製毒者利用「障眼」合成手法合成出來的類毒品，以致直到去年九月才被發現，且被列為刑責較一、二級毒品都輕的三級毒品之列。

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