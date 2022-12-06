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    學甲88槍擊案未破 分局長拔官

    學甲槍擊案迄今尚未偵破，南市警局宣布學甲分局長蔡宗昌調任警局保安警察大隊長。（記者王涵平攝）

    學甲槍擊案迄今尚未偵破，南市警局宣布學甲分局長蔡宗昌調任警局保安警察大隊長。（記者王涵平攝）

    2022/12/06 05:30

    〔記者王涵平／台南報導〕發生於上月十日的台南學甲八十八槍重大槍擊案，迄今尚未偵破，台南市警局昨宣布學甲分局長蔡宗昌調任警局保安警察大隊長，遺缺由警局保安警察大隊大隊長劉全褔接任。

    學甲分局長蔡宗昌調保安警察大隊長

    南市警局表示，職務異動基於蔡分局長內部管理未盡允當、處事未能傾聽同仁聲音，考量其外勤歷練經驗較為欠缺，經綜合考量及因應治安需要所做的調整。蔡宗昌今年一月，由警政署調任學甲分局分局長至今十一個月。

    遺缺保安警察大隊大隊長劉全褔接任

    南市警局指出，針對學甲轄區十一月十日發生槍擊案，案發後南市警局即獲得署長調度刑事警察局支援成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組比對分析各項資料，目前已掌握多名共犯涉案事證，必鍥而不捨全力查緝，將歹徒繩之以法，不會因分局長異動而影響進度。

    南市警方日前發布「查緝專刊」，通令查緝綽號「紅龜」的通緝犯洪政軍（四十一歲），傳言「紅龜」疑與槍繫案有關，引起外界聯想「紅龜」是否就是幕後藏鏡人，但南市刑大否認，強調案情仍待釐清。

    新任分局長劉全福，中央警察大學正科六十期行政警察學系、國立台北大學公共行政暨政策研究所碩士畢業，歷任台東縣警察局人事室主任等職。

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