奉女成婚 20年後才知非骨肉 白養4年 求償竟逾期

奉女成婚示意圖

2022/12/05 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子與林姓女子交往，林男因懷疑對方劈腿而與林女分手，四年後兩人偶遇舊情復燃，林女竟告訴林男，分手前和他已有愛的結晶、「女兒是你的」，兩人奉女成婚，但僅五年就以離婚收場；不料二十年後，林男於前年得知，女兒不是他的親骨肉，林男不滿平白幫人養女兒四年，並於今年提告求償扶養及慰撫金五十萬元，但高雄地院簡易庭以林男未及時向法院主張侵權損害賠償，已超過民法兩年請求權時效，判林男敗訴。

侵權損害賠償 請求權時效2年

判決書指出，林男和被告林女於廿多年前相識交往，交往至一九九八年七月間，林男懷疑她劈腿感情生變，最後分手收場，隔年林女生下了一名女嬰，二○○一年初，兩人又偶遇舊情復燃，她告訴林男，分手前和他已有愛的結晶，也順利生下女兒，而且已經三歲，林男信以為真，並於同年七月結婚續前緣。

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不料，兩人的婚姻關係最後只維持五年，夫妻不合離婚收場，但直到二年前，即二○二○年四月間，林男得知已經滿廿歲的女兒不是他所生，去年也打確認子女關係不存在官司，並獲得勝訴，林男不滿幫人養了女兒四年，今年提告民事侵權損害賠償。

林男主張，前妻隱瞞女兒是其他男子和她所生，讓他照顧母女長達四年，兩人離婚後，林女還提告要求他支付扶養費用，故於今年四月間對前妻提告，向被告林女求償五十萬元。

林女反指，前夫林男早在前年三、四月間，就已經知道女兒並非他親生的，已過了民法二年請求權時效，高雄地院簡易庭法官認為，林男主張去年三月間，才知遭被告欺瞞受到損害，但所提的證據，卻是前年四月十六日，就已知悉遭侵權損害，明顯逾兩年的時效，林男也未舉證證明，有其他中斷時效、或時效應重行起算的事由。

法官認定，林男早在前年三、四月就知情，未及時向法院主張，因侵權行為所生損害賠償請求權，自林男知有損害及賠償義務人時起，兩年間不行使而消滅，駁回林男請求，前妻林女不用賠償，全案仍可上訴。

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