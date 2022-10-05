作弊竟驗出陽性 毒蟲逃驗尿怪招多

曾男須定 期赴警局驗尿，某 次造假卻意外驗出嗎啡。圖為 示意圖與本案無關。 （資料照）

2022/10/05 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕曾姓男子被檢警查出來曾在驗尿時舀起馬桶水充當檢體，事後反而被驗出尿檢呈現嗎啡陽性反應。專責毒品人口列管的警官認為，尿液內呈現嗎啡陽性反應，一定是尿液「主人」有施用嗎啡，因此推測有可能是使用馬桶的前一人曾施用嗎啡，加上未沖水，導致這起陰錯陽差事件。

這名警官說，驗尿的相關尿杯、容器，都是一次性物品，不會回收重複使用，因此不可能是容器「汙染」到檢體。此外，毒品驗尿是根據尿液內的毒品濃度「閥值」，來評斷毒品反應是陰性或陽性，就算尿液被馬桶水「稀釋」，但曾男尿液能夠測出嗎啡陽性反應，就表示尿液內嗎啡的「閥值」達到陽性標準。

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若曾男所稱舀馬桶水充當檢體為真，警方推測最可能是曾男進入廁所要舀馬桶水時，前一位使用馬桶的人曾施用嗎啡，加上未沖水，才會發生馬桶水被驗出毒品陽性反應的情況

不過曾男雖自承舀馬桶水，但還有一個可能是，曾男其實是用水袋、小容器等將他人尿液藏在身上，再伺機掉包，只是沒想到偷帶的尿反而被驗出嗎啡反應。

一名偵查小隊長說，過去毒品人口在驗尿時動手腳的招數很多，事先準備尿袋、尿管，將他人尿液裝入其中偷藏身上就是招式之一，待驗尿時「假裝小便」，只要監控員警沒注意到，就能成功作弊。

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