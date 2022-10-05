為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    作弊竟驗出陽性 毒蟲逃驗尿怪招多

    曾男須定 期赴警局驗尿，某 次造假卻意外驗出嗎啡。圖為 示意圖與本案無關。 （資料照）

    曾男須定 期赴警局驗尿，某 次造假卻意外驗出嗎啡。圖為 示意圖與本案無關。 （資料照）

    2022/10/05 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕曾姓男子被檢警查出來曾在驗尿時舀起馬桶水充當檢體，事後反而被驗出尿檢呈現嗎啡陽性反應。專責毒品人口列管的警官認為，尿液內呈現嗎啡陽性反應，一定是尿液「主人」有施用嗎啡，因此推測有可能是使用馬桶的前一人曾施用嗎啡，加上未沖水，導致這起陰錯陽差事件。

    這名警官說，驗尿的相關尿杯、容器，都是一次性物品，不會回收重複使用，因此不可能是容器「汙染」到檢體。此外，毒品驗尿是根據尿液內的毒品濃度「閥值」，來評斷毒品反應是陰性或陽性，就算尿液被馬桶水「稀釋」，但曾男尿液能夠測出嗎啡陽性反應，就表示尿液內嗎啡的「閥值」達到陽性標準。

    若曾男所稱舀馬桶水充當檢體為真，警方推測最可能是曾男進入廁所要舀馬桶水時，前一位使用馬桶的人曾施用嗎啡，加上未沖水，才會發生馬桶水被驗出毒品陽性反應的情況

    不過曾男雖自承舀馬桶水，但還有一個可能是，曾男其實是用水袋、小容器等將他人尿液藏在身上，再伺機掉包，只是沒想到偷帶的尿反而被驗出嗎啡反應。

    一名偵查小隊長說，過去毒品人口在驗尿時動手腳的招數很多，事先準備尿袋、尿管，將他人尿液裝入其中偷藏身上就是招式之一，待驗尿時「假裝小便」，只要監控員警沒注意到，就能成功作弊。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尿檢偷舀馬桶水竟驗出嗎啡／驚逃被通緝 白關45天
    2022/10/05 05:30

    尿檢偷舀馬桶水竟驗出嗎啡／驚逃被通緝 白關45天
    防驗尿造假有3招 馬桶水染色最難破解
    2022/10/05 05:30

    防驗尿造假有3招 馬桶水染色最難破解

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播