尿檢偷舀馬桶水竟驗出嗎啡／驚逃被通緝 白關45天

警方採尿驗毒SOP

2022/10/05 05:30

曾男自承舀馬桶水替換尿

〔記者吳政峰／台北報導〕曾姓毒品人口須定期赴警局驗尿，某次採驗出嗎啡陽性反應後逃亡，落網即遭羈押，未料進入法院審理才發覺尿液樣本的DNA與曾男不符，害他被白關四十五天，依此請求刑事補償二十二萬五千元；但更誇張的是，曾男自承舀馬桶水替換自己的尿，法官認為雖採檢警方有責，但曾男也造假自誤，僅同意給予補償日額兩千元、共九萬元確定。

要求刑事補償 最高日額5千

有多項毒品前科的曾男須定期接受驗尿，二○二○年間雲林斗六警分局發覺他的尿液呈現一級毒品嗎啡陽性反應，函送雲林地檢署起訴，曾男拒不到案遭通緝，十二天後落網，雲林地院裁定羈押。

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審理期間，雲院責請警方檢驗曾男兩次採尿的人體DNA定量，赫見一次與曾男不符、一次驗不出DNA，雲檢依此研判證據不足，最後撤回起訴。

曾男獲釋，自認被白關了四十五天，因此聲請刑事補償，主張兩次採驗均非他的尿，警察的過錯使尿檢報告出錯，誤導法院裁定羈押，害他喪失時間與尊嚴，打亂人生計畫，要求給予最高日額五千元、共廿二萬五千元。

造假自誤 僅判低額補償9萬

但刑事補償法庭發覺，調查原因時曾男承認尿檢由女友陪同至警局，因不滿警察常對他採尿，故意舀馬桶的水當成自己的尿液送驗；法官依此認定，曾的尿檢陽性且被羈押，曾男自己也有可歸責的事由。

刑補法庭認為，縱使員警在採尿過程中有疏失，但曾男亦造假自誤，決定僅補償日額兩千元、共九萬元，全案確定。

毒品危害防制條例第十條規定，施用第一級毒品者，處六月以上、五年以下有期徒刑；換句話說，施用二級或二級以下的毒品，刑責都有獲得易科罰金的機會，只有施用一級毒品，刑責為六月起跳，除非有減刑事由，否則判罪後須入獄。

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毒蟲逃驗尿怪招

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