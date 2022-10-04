警車左轉撞直行寶馬 再噴撞對向毀3車5傷

BMW衝撞警車後，失控側滑衝到對向車道，撞擊22歲林女的黑色轎車。（警方提供）

2022/10/04 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市杉林區台廿九線與山仙路廿四巷路口，本月一日下午發生巡邏警車與BMW轎車衝撞，並波及對向一輛轎車，共造成三車撞毀、五人受傷送醫，其中駕駛BMW的顏男頭部受創嚴重，目前仍昏迷。外界指稱當時警車是在追查未戴安全帽的機車騎士，但警方否認。

旗山警分局調查，杉林分駐所陳姓、黃姓警員本月一日下午一點多執行勤務時，行經山仙路廿四巷（支道）路口欲左轉台廿九線（幹道），因該路段沒有設置紅綠燈且道路筆直，車輛行車速度快，員警事先開啟警示燈和警鳴器提醒來車。未料，警車剛抵路口準備左轉，顏男（卅七歲）駕駛的白色BMW，由北往南疾駛反應不及直接撞上警車，BMW並失控側滑衝到對向車道，撞擊林女（廿二歲）的黑色轎車。

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這起事故共造成三車撞毀、五人受傷，包括陳姓警員右手擦傷、BMW顏男頭部受傷及車上一名乘客四肢擦傷，林女和車上一名乘客四肢及腳部擦傷，分別送醫救治。駕駛BMW轎車的顏男頭部受創嚴重，目前昏迷指數為三，正在加護病房救治中。

三駕駛均無酒精反應

警方對三車駕駛檢測均無酒精反應，警方已調閱相關監視器資訊，並保全事故車輛行車紀錄器影像，釐清事故原因與責任歸屬。

旗山警分局長洪榮敏第一時間即趕赴現場瞭解情況，由於肇事情節非輕，為避免當事人非議，旗山警分局自請迴避，全案由交通警察大隊調度六龜分隊接續處理，並前往醫院慰問探視傷者。

至於有媒體報導，當時警車是在追查未戴安全帽的騎士，旗山警分局澄清說，巡邏警車剛開始確實是在攔查未戴安全帽騎士，但後來勤務告一段落，案發前警車是要左轉入台廿九線繼續行駛。

林女駕黑色轎車遭BMW撞擊，車頭和駕駛座面目全非。（警方提供）

高雄市杉林分駐所的巡邏車欲左轉時，與直行的BMW發生衝撞，BMW失控側滑衝到對向車道，再撞擊黑色轎車，三車皆嚴重受損。（警方提供）

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