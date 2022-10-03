疫情嚴峻 客幫茶葉蛋加水 超商求償百萬

超商客人見茶葉蛋鍋滷汁快乾了， 用自己杯子加水進去，超商求償百 萬，法官判賠六百元。（資料照）

2022/10/03 05:30

店家質疑杯子潔淨度恐影響店譽 法官判賠6百元

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓男子見超商茶葉蛋鍋滷汁快乾，隨手拿自己的馬克杯裝熱水倒入鍋內，被店員發現制止，但水已入鍋，因當時疫情正嚴峻，只好倒掉整鍋茶葉蛋，由於現場有多名顧客撞見，店家認為商譽受損，包含茶葉蛋六百元在內，因此向李求償一百萬零六百元，高雄地院認為不同於以往「千面人」事件，也沒有賣給消費者這鍋蛋，商譽並未受損，僅判賠六百元。

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判決書指出，去年五月疫情期間，被告李姓男子（五十九歲）走進超商，發現茶葉蛋鍋滷汁快乾了，隨手把自己的馬克杯裝入熱水，再倒進鍋內，店員見狀制止，店員表示不知李男的杯子是否乾淨，加上疫情嚴峻，店員回報店家後，將整鍋茶葉蛋倒掉因而報銷，六十顆茶葉蛋損失六百元。

店家表示不知李男的杯子是否潔淨，而且又有顧客看見過程，恐影響店譽，甚至以後都對茶葉蛋心生疑慮，才提告求償一百萬元商譽損失，以及六百元茶葉蛋損失；被告喊冤，表示是見鍋內茶葉蛋滷汁快乾了，才拿杯子裝熱水倒進去鍋裡，也當場向店家認錯。

法官認為李男當時是在大庭廣眾下倒水，並非如「千面人」事件中，犯嫌則是偷偷在飲料中注入毒液，再放入貨架，兩者明顯不同，況且此案店員發現立刻制止，並將茶葉蛋倒掉報銷，並未賣給消費者，在場的顧客也做證店員處置得宜，故認定未造成該間超商商譽受損，判李男需賠償店家六百元，全案可上訴。

李男當時也被警方依毀損罪移送，他當場承認錯誤，辯稱不知未經許可將水加入茶葉蛋鍋內，可能會因品保問題，導致茶葉蛋鍋內茶葉蛋鍋無法銷售，並堅稱茶杯有經過高溫殺菌三次再加水，也獲檢方不起訴處分。

該超商店家也發表聲明，強調為維護門市食品安全，對任何不當行為均無法容許，提醒消費者若有任何需求，請先向門市夥伴（店員）反映，切勿自行操作。

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