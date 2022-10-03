為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    避免爭議 警方︰拾低價物 先報案登記自保

    拾獲低價物如何處理

    拾獲低價物如何處理

    2022/10/03 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕拾金（物）不昧是傳統美德，但由於民眾撿到價值不高遺失物的個案非常多，若全部送交警方機關進行受理、公告等程序，會造成警方業務量上的沈重負擔，民法因此對民眾撿到價值五百元以下物品，做出自行保管等特別規定。

    警方指出，民眾拾獲的物品若價值五百元以上，須送警察機關受理，依法公告六個月後無人領回，拾獲人才取得遺失物所有權。

    至於拾獲價值未達五百元者，自行保管只是處理方式之一，總共可分類出四種處理方式，一是如果知曉遺失者身分，自行通知對方領回；二是撿物地點若是在百貨公司、賣場、飯店、車站等公共場所，可交業管單位處理，公告十五天後無人領取，業管會通知拾獲人前往領取。

    其三就是自行保管，但謹記保管的一個月內，須「保持遺失物的完整性」且「不得使用」，尤其後者，一旦違反便有觸法之虞。

    警方說，由於「價值五百元」只是籠統規定，實務上可能出現看法歧異，比如拾獲人認為價值低於五百元，失主卻認為高於五百元，所以還有一種可降低日後發生爭議與困擾的處理方式是，拾獲人若自行判斷價值低於五百元，可先向警方報案登記作為自保，所撿物品仍可由拾獲人帶回，再依相關保管規定進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拾遺失物 500元以下可自行代管／1月內動用 構成侵占罪
    2022/10/03 05:30

    拾遺失物 500元以下可自行代管／1月內動用 構成侵占罪

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播