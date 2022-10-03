避免爭議 警方︰拾低價物 先報案登記自保

拾獲低價物如何處理

2022/10/03 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕拾金（物）不昧是傳統美德，但由於民眾撿到價值不高遺失物的個案非常多，若全部送交警方機關進行受理、公告等程序，會造成警方業務量上的沈重負擔，民法因此對民眾撿到價值五百元以下物品，做出自行保管等特別規定。

警方指出，民眾拾獲的物品若價值五百元以上，須送警察機關受理，依法公告六個月後無人領回，拾獲人才取得遺失物所有權。

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至於拾獲價值未達五百元者，自行保管只是處理方式之一，總共可分類出四種處理方式，一是如果知曉遺失者身分，自行通知對方領回；二是撿物地點若是在百貨公司、賣場、飯店、車站等公共場所，可交業管單位處理，公告十五天後無人領取，業管會通知拾獲人前往領取。

其三就是自行保管，但謹記保管的一個月內，須「保持遺失物的完整性」且「不得使用」，尤其後者，一旦違反便有觸法之虞。

警方說，由於「價值五百元」只是籠統規定，實務上可能出現看法歧異，比如拾獲人認為價值低於五百元，失主卻認為高於五百元，所以還有一種可降低日後發生爭議與困擾的處理方式是，拾獲人若自行判斷價值低於五百元，可先向警方報案登記作為自保，所撿物品仍可由拾獲人帶回，再依相關保管規定進行。

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