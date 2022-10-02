國道毒駕害死科技老闆 貨車司機拗二手菸判4年

價值400萬元的賓士車撞成廢鐵。（記者彭健禮翻攝）

2022/10/02 05:30

〔記者彭健禮、張瑞楨／綜合報導〕四十一歲男子盧璟豎，去年駕駛大貨車行經國道一號苗栗銅鑼路段，突然失控衝入對向車道，開賓士車南下的五十七歲涂姓科技公司老闆來不及反應撞上死亡；盧男沒酒駕，稱因精神不濟釀禍，但檢警查出他曾於肇事前三天吸食安非他命，苗栗地院依醫學鑑定、研究報告，認定盧男肇事當時受毒品藥效影響，已不能安全駕駛，依毒駕致人於死，處四年徒刑。

盧男去年一月十日凌晨，駕駛大貨車從台中前往桃園，凌晨三點許行經國道一號北上苗栗銅鑼路段，失控衝撞中央分隔島，大貨車身卡在分隔島上、車頭則衝入對向車道，造成當時開著價值四百萬元賓士車行駛南下內線車道的涂男來不及反應，直接撞上。

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涂男受困在嚴重變形的車內，經消防員搶救出時，已無生命跡象，送醫搶救回天乏術。警方調查，盧男、涂男都沒酒駕；盧男則稱因精神不濟、恍神而釀禍。

不過，檢警調查，盧男於二○一四年迄今有多次施用二級毒品安非他命前科，警方於事發當晚八點半許徵得盧男同意採尿送驗，發現盧男於採尿時起回溯九十六小時內有施用安非他命毒品，檢方將盧男提起公訴。

盧男辯稱，他去年一月七月晚間八點許，友人帶他參加烤肉聚會，烤肉時他酒醉了，有看到現場有人施用安非他命，但他沒有用，可能是在旁邊吸到煙霧。

但盧男尿液檢體檢出的甲基安非他命濃度高達一○○七二ng/mL，是判定為甲基安非他命陽性閾值的廿倍多；法官依據醫學鑑定、研究報告認為，若以二手菸中可能存在的低劑量甲基安非他命，盧男尿液中應不致檢驗出如此高濃度的甲基安非他命，何況盧男所稱吸入二手菸的時間距本案驗尿時已逾三日，不採信盧男辯詞，並判定盧男肇事時的身心狀態受毒品藥效影響，以致不能安全駕駛。

法官認為，盧男毒駕肇事與導致涂男死亡有因果關係，依毒駕致人於死，判盧男四年徒刑。可上訴。

涂姓老闆經營的公司，位於台中市區，昨天無人辦公，記者撥打該公司室內電話，轉接到一名員工的手機，該員工轉告涂姓老闆的遺孀，卻是已讀不回。

盧璟豎駕駛大貨車於國道一號苗栗銅鑼路段失控衝入對向車道，駕賓士的科技公司老闆反應不及撞上亡。（記者彭健禮翻攝）

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