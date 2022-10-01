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    躲查緝 毒梟新原料 16小時趕出K他命

    K他命毒品反應釜。（記者張軒哲翻攝）

    K他命毒品反應釜。（記者張軒哲翻攝）

    2022/10/01 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕K他命製毒工廠藏身苗栗縣荒郊的農場，製毒集團以新原料，將一天半的製程縮短為十六小時，省下二十小時製毒時間，除減少被查緝風險，產量也增加三分之二，警方共查獲三級毒品K他命成品與半成品一三七三公斤，並逮捕方姓等三名製毒師傅；這是國內首宗查獲的新原料大型K他命製毒工廠，警方正循線調查其他收購毒品的幫派。

    省下20小時時間

    保安警察第三總隊昨指出，總隊第一大隊接獲情資，經長期蒐證跟監發現，該製毒集團二十七歲方男、二十八歲彭男及二十六歲羅男等三名製毒師傅，不斷改善製程縮短製毒時間，並於彰化、苗栗地區機動遷移廠房，一開始在員林發現製毒廠房，隨後又棄廠，造成跟蒐查緝困難，不過仍在彰化與銅鑼逮人，瓦解K他命毒品工廠。

    廠房隨時遷移

    警方說，製毒集團將主要製程設於銅鑼鄉荒郊的隱密農場，藉由飼養雞鴨排泄物掩飾製毒的酸臭味，再於彰化進行結晶製程形成查緝斷點。

    調查發現，製毒集團由國外進口非政府公告的原料，此原料可讓製毒時間由卅六小時縮短為十六小時，造成警方查緝上相當難度。

    保三總隊指出，製程時間縮短，毒品產量更多，嫌犯製完毒品先暫停數月，又另覓荒僻處，移倉製毒，再透過幫派銷售。

    此次查獲成品一三八公斤、反應釜內液態K他命半成品一百公斤、各式製毒原料一一三五公斤、反應釜三座及製造毒品器具一批，所扣案毒品成品、半成品及原料高達一三七三公斤，除將三名製毒師傅依毒品罪嫌送辦，並於上月十六日由檢方起訴。另外刑事局已將此製毒原料列為管制品。

    純化K他命。（記者張軒哲翻攝）

    純化K他命。（記者張軒哲翻攝）

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