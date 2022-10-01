警械使用條例修正三讀// 4情境 警員可直接開槍

立法院院會昨三讀通過「警械使用條例修正案」，總統蔡英文表示，這是保障警察執勤安全。圖為蔡總統取自警政署臉書畫面。

2022/10/01 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕台南殺警案讓各界呼籲放寬警械使用，立法院院會昨三讀通過「警械使用條例修正案」，明定警察人員執行職務時，面臨嫌犯持有致命性武器或攻擊意圖等四種情境，若認為犯罪嫌疑人將危及其自身或他人生命、身體時，得使用槍械逕行射擊，並完善涉訟諮商輔導及國賠制度，以保障員警在維護治安時使用警械的正當性。

嫌犯危及員警或他人生命 可逕行射擊

現行條文規定警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認為有受危害之虞時，得使用警刀或槍械，但遇到狀況是否能大膽用槍，員警仍有所遲疑。

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修正條文明定四種警員得使用槍械逕行射擊的情境，包含嫌犯以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時；有事實足認嫌犯持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時；嫌犯意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備時；其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時。

提供涉訟諮商輔導及國賠 保障警權益

條文並增訂設置調查小組，由內政部遴聘相關機關代表及專家學者組成，得依職權或依司法警察機關申請，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷爭議事件的使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見。

條文增訂，警察人員使用警械致現場人員傷亡時，應迅速通報救護或送醫，並做必要的保護或戒護。此外，警員所屬機關接獲通報後，應進行調查並提供警察人員涉訟輔助及諮商輔導。

三讀條文規範，警員違反規定使用警械，致侵害人民自由或權利時，依國家賠償法辦理。若警員出於故意，賠償義務機關得向其求償。另，警員使用警械，致第三人生命、身體或財產遭受損失時，第三人得請求補償，有可歸責該第三人的事由時，得減輕或免除其金額。

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