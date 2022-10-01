借錢變車手 詐團釣40人1年洗6.7億到中國

警方破門壓制洗錢水房的嫌犯。（記者張瑞楨翻攝）

2022/10/01 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓男子誤上賊船淪為詐欺「車手」，林男大呼冤枉，直說只是想借錢，對方卻要他幫忙領錢，警方向上溯源，先後查獲詐欺集團及二處「水房」，拘捕李男等廿三人到案，並查出，兩處洗錢水房一年多來，已把六億七千多萬元台幣「黑錢」洗到中國。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊調查，林男去年七月想要貸款借錢，透過網路「一頁式」廣告找到貸款公司，卻不知這是詐欺集團與水房冒名設立的假貸款公司。

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對方誆稱「需增加帳戶內金流筆數、提高信用額度方可貸款」，宣稱會先把錢匯入林男帳戶，再由林男領出來，面交給「專員」，藉此營造資金進出，進而取信銀行核貸，林男信以為真，把郵局帳戶告知貸款公司，隨後真有數萬元匯入帳戶，他到郵局領錢時，警察認為是「詐欺車手」將他逮捕。

林男呼冤並向警方吐露受騙原委，警方發現約四十人受騙，從林男提供的線索，先查緝詐欺集團在台灣的「控盤」李姓首腦等十三人到案，去年十月於台北查獲施男等三人經營的「洗錢水房」，上月中旬，又在桃園查獲葉姓男子等七人經營的「洗錢水房」，兩處水房都有裙帶關係，警方共查扣現金五百八十一萬餘元，估算一年多來，兩處水房轉匯到中國的黑錢，高達台幣六億七千萬餘元。

警方清查顯示，兩處水房不是只有洗詐欺集團的黑錢，也會洗線上賭博、台商轉匯的金流，黑錢幾乎都是「洗到」中國。

以林男為例，水房與詐欺集團取得林男的帳戶號碼，同時，詐欺集團又誘騙其他被害人，把錢匯到林男帳戶，再騙林男把錢領出來，交給水房、詐欺集團的「專員」，「專員」再把贓款，透過其他帳戶或管道轉交上級，或轉匯中國。

警方將李男、施男與葉男等廿三人，依詐欺、違反銀行法等罪名法辦，李男等四人收押，餘交保候傳。

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