國二甲工程釀死傷 桃檢追出未按圖施工

大園交流道至台十五線新闢道路 工程發生工安意外現場。 （資料照）

2022/09/30 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國二甲線「國道二號大園交流道至台十五線新闢道路工程」，今年初進行墩柱工程時突然鋼筋倒塌，兩名泰籍移工從高空墜落，遭掉落鋼筋重創頭部，造成一死一重傷，高速公路局第一新建工程處一度懷疑風勢過大致鋼索斷裂釀災，但桃園地檢署會同北區職業安全衛生中心調查，發現工程未按設計圖施工，疑偷工減料，深入偵辦中。

疑偷工減料另案偵辦

國二甲線國道二號大園交流道至台十五線新闢道路工程，涵蓋道路及交流道，將此前施作一半、被稱為「天空斷橋」的路面串聯，今年二月廿五日下午進行H72標墩柱鋼筋綑綁工程時，發生鋼筋樣架倒塌，正在約四樓高度作業的兩名泰籍移工遭鋼筋擊中頭部，送往衛生福利部桃園醫院急救，四十九歲馬姓移工傷重不治，另一人重傷。

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據了解，檢方追查時，發現工程標案未按圖施工，長向未設置交叉鋼筋、樣筋主筋應搭接十支卻僅搭接八支、焊接焊道長度不足及斜拉錨定使用較細鋼索（設計為六公分鋼索，實際使用三公分鋼索）情形，疑因偷工減料，於施工時鋼筋樣架崩塌，造成工人墜落釀成一死一傷，工程未按圖施工涉嫌偷工減料部分，檢方另案偵辦中。

至於工安意外致死部分，檢方認為工程包商皇昌營造林姓工地負責人、下游包商昭明欣業李姓工地負責人涉犯過失致死罪，昭明欣業與李姓公司負責人違反職業安全衛生法，因三人犯後坦承疏失，且與死者家屬及傷者達成和解，均予緩起訴一年處分，並應向公庫繳納五萬元。

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