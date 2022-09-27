正妹淋浴 同遊男赤裸闖入 逆轉有罪

全裸闖入求歡示意圖

2022/09/27 05:30

宜蘭地院判無罪 高院認定強制猥褻 改判半年

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓上班族與心儀的正妹友人小儀（化名）出遊，陳男竟趁小儀正在淋浴，使詐赤裸闖入表示「我想要（性交）」，小儀受驚嚇，又發現無處可逃，只能以雙手遮住重要部位，被迫以背、臀部赤裸面對陳，經她兩度喝斥，陳才離去，檢方依強制猥褻罪起訴，一審認為兩人全裸時間短暫，且陳男遭拒絕後即離開，未違反其意願，判無罪；高等法院則認定，陳已妨害小儀的性自主決定權，依強制猥褻罪改判六月徒刑。

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廿多歲的小儀提告稱，她和陳男、洪男前年十月六日出遊，深夜投宿宜蘭某旅社共宿一房。洪男就寢後，陳男對她說「一起洗澡吧」被拒，她等到陳洗好澡才去洗。

不料陳突然裸體闖入浴室，並對她說「一起洗澡」，她被迫背部全裸面對陳，氣得大聲喝斥「你怎麼可以進來」、「你出去！」。

陳不為所動，並稱「我現在有感覺，我想要」等話，表示想和她性交，小儀又大叫「你出去！」，陳才離開浴室，歷時約兩分鐘。小儀提告後，檢方依強制猥褻罪起訴。

審理時，陳說當時被性慾衝昏頭，雖赤裸進入浴室，但有用手遮住下體，雖說過「我想要」等話，但遭拒絕即離開浴室，未觸犯強制猥褻罪。

正妹︰「我的性自主權被剝奪了」

但小儀駁斥，陳違反她的自由意願，「我當時沒穿衣服，很無助」，且陳站在浴室門口使她很難逃走，「我的性自主權被剝奪了」，並擔心陳會朝她衝過來發生強暴等事。

宜蘭地院認為兩人對話極少、發生時間短暫，陳在小儀第一次要求他離開後，未對她有任何要求性交的「行為」，僅口頭要求性交，當她明確拒絕後即離去，未達妨害、壓制其性自主決定權，判陳無罪。檢方提起上訴。

高等法院判決逆轉，認為陳案發前曾提共浴要求被拒絕，卻執意在小儀洗澡時赤裸闖入，並要求「一起洗澡」、「性交」，已涉猥褻罪犯行。加上陳還提出性交要求，讓她難以反抗而陷於無助，已「違反其意願」，妨害、壓制其性自主決定權，已觸犯強制猥褻罪，改判六月徒刑、可易科罰金十八萬元，可上訴。

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