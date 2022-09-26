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    自由日日shoot》立委促中市府查宮廟財務 前信徒代表籲給信徒交代

    中檢偵查證實鎮瀾宮金媽祖非純金打造，內部為銅體。（資料照）

    中檢偵查證實鎮瀾宮金媽祖非純金打造，內部為銅體。（資料照）

    2022/09/26 05:30

    〔記者陳建志、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕大甲鎮瀾宮「金媽祖」非純金惹議，立委林靜儀昨指出，查鎮瀾宮相關財務收支，完全找不到「媽祖金身支應條目」，強調這是全台信徒的血汗錢，這對全台信眾是重要的消息，強調地方宮廟的主管機關是地方政府，質疑盧秀燕市長還有台中市政府民政局，對於地方宮廟的財務，到底要不要調查？前大甲鎮瀾宮信徒代表易錦隆則表示，「金媽祖」是銅胎或純金，鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤說法不一，要求廟方應接受透明檢視，給信徒一個交代。

    立委林靜儀表示，謝謝易錦隆還有大甲的鄉親持續追查此案，看到地檢署的調查結果，原來之前宣稱用信徒捐贈金牌純金熔鑄打造的大甲媽金身媽祖，其實內部是實心銅製，只有外部是黃金，且根據地檢署調查，大甲媽金身之前對外宣稱造價是一億兩千萬元，但根據地檢署資料，承製廠商只拿到三百萬元。

    林靜儀強調，地方宮廟的主管機關就是地方政府，市府現在就有權且必須去調查，因此請問盧秀燕市長還有市府民政局，對於地方宮廟的財務，到底要不要調查？

    前大甲鎮瀾宮信徒代表易錦隆則說，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在檢調調查時表示，「金媽祖」是銅胎金鑄，董事長顏清標對媒體則說是純金，兩人各說各話，有如「鬼打牆 」，要求廟方應接受透明檢視，給信徒及外界一個交代。

    民政局︰民間機構涉及私權 司法處理

    對此，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等未接電話，未予回應。台中市民政局長吳世瑋對此僅表示，民間機構涉及私權部分由司法機關處理，市府尊重地檢署偵查結果。

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