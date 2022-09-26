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    自由日日shoot》檢認證大甲金媽祖非純金／顏清標遭檢舉涉詐欺 逾追訴期

    中檢偵查證實鎮瀾宮金媽祖非純金打造，內部為銅體；顏清標昨表示，金媽祖 是純金打造。（資料照、取自顏莉敏臉書）

    中檢偵查證實鎮瀾宮金媽祖非純金打造，內部為銅體；顏清標昨表示，金媽祖 是純金打造。（資料照、取自顏莉敏臉書）

    2022/09/26 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮將信眾還願答謝的金牌鎔鑄成黃金，號稱有兩百七十六公斤，雕刻成一尊四．二台尺高的「金媽祖」，安置在地下室的媽祖文物館，成為鎮廟之寶；但民眾去年底向台中地檢署檢舉「金媽祖」非純金、鎮瀾宮董事長顏清標涉及詐欺等罪嫌，地檢署近日偵查終結，證實「金媽祖」非純金打造，內部為銅體，不過，全案已逾十年追訴期，因此不起訴；顏清標昨表示，「金媽祖」是純金打造，絕對經得起考驗。

    民眾質疑剩餘黃金不知去向

    民眾檢舉鎮瀾宮對外宣稱「金媽祖」是以一．二億元打造，但「金媽祖」並非純金，使用的黃金也未達兩百七十公斤，剩餘的黃金不知去向，僅支付廠商兩千多萬元，質疑鎮瀾宮董事長顏清標涉及詐欺取財、侵占及背信等罪嫌。

    協力廠商︰內為實心銅製

    經台中地檢署調查，鎮瀾宮委託工藝師柯建華打造「金媽祖」，並找來模具協力廠商施景文等協助，檢調傳喚鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等調查，施景文證實「金媽祖」內為實心銅製，是由其委託莊姓友人製作，再由柯建華用鎮瀾宮信徒捐贈的金牌等鎔鑄而成金身。柯建華則向檢調供稱承作「金媽祖」所得報酬僅三百多萬元，並非兩千多萬元。

    因「金媽祖」詳細製造日期不確定，檢方透過媒體報導推估，「金媽祖」於二○○五年元宵節首次對外展覽，製作完成日期應於二○○二年到二○○五年期間，但查證鎮瀾宮那幾年支出總額，並無法證明「金媽祖」支出費用是在什麼科目下支出，鎮瀾宮也未提供董事會決議等相關紀錄或契約，無法對被告有不利的認定，加上詐欺取財罪、侵占罪及背信罪，刑法為五年以下徒刑，追訴期為十年，民眾檢舉已超過追訴時效，不得再追訴。

    顏清標︰金媽祖純金打造

    顏清標昨回應指出，當初金媽祖是以兩百七十六公斤的黃金打造，由於當時信眾捐贈的金牌不足，廟方還斥資三千多萬元購買黃金添補，說「金媽祖」非純金是污辱所有信徒，強調金媽祖是純金打造，「神明前難道可以做假嗎」，絕對經得起考驗。

    工藝師︰銅模支撐包黃金

    製作「金媽祖」的工藝師柯建華表示，製作高四．二台尺高的「金媽祖」純金要兩噸，當然要先用銅鑄模，再用信徒捐贈的金牌鎔成金板後組裝雕刻而成，之前外界即一再謠傳「金媽祖」是貼金箔的，他接受委託哪敢作假，強調兩百七十六公斤黃金都用在「金媽祖」身上。

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