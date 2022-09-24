為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網賭新型態 YouTuber直播媒介 1年賭資逾15億元

    張姓YouTuber直播真人百家樂，畫面中可看到一起聊聊吧的對話框，涉嫌媒介下注。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播真人百家樂，畫面中可看到一起聊聊吧的對話框，涉嫌媒介下注。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/24 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕警方查緝網路賭博網站「贏玖玖」，赫然發現經營YouTube頻道的直播主張男，透過直播或上傳玩吃角子老虎機等各式賭博錄影，藉機媒介賭客到「贏玖玖」簽賭，再抽取佣金。警方拘捕張男、林女等卅名組頭與賭客四人，並查出近一年賭資總額，就超過台幣十五億元。

    警逮30名組頭與4賭客

    刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊上月發現，主機設於國外的賭博網站「贏玖玖」，透過該網站台灣代理、管理人林女（卅二歲）在台拉「下線」（小組頭），宛如「老鼠會」，各層組頭四散全台，多數是透過社群軟體或網路吸收賭客下注，再抽取佣金牟利。

    中打與各縣市警察局組成專案小組，本月七日起連續三天，持搜索票於台中、高雄等八縣市搜索，傳喚林女、張男（卅七歲）與小組頭卅人，賭客四人。

    警方現場查扣電腦與手機一批，現金四萬餘元，銀行存摺七本、對帳單與帳本六本等證物，依存摺與帳冊清查，發現近一年帳冊賭資逾十五億元。

    直播主推薦賭客 抽佣金

    其中張男是經營YouTube頻道的直播主，平常會直播或上傳到各電子遊藝場，玩吃角子老虎機、小鋼珠實戰、真人百家樂直播等，他除受賭博網站代理商的邀約拍片，賺六千元代言費，還在YouTube頻道推薦賭客到「贏玖玖」簽賭，張男再抽取佣金。

    至於張男與林女到底抽得多少佣金？兩人都不願說明，警方將張男等卅四人，函請各地檢署依賭博罪偵辦。

    兩萬粉絲訂閱 案發後全刪除

    中打偵查第六大隊第二隊隊長江嘉勝說，透過網路影音平台媒介賭博的現象愈來愈多，之前就曾查獲透過「抖音」招攬賭客下注，至於張男主持的YouTube頻道，有接近二萬名粉絲訂閱，案發後張男已刪除簽賭網站的連結與推薦文。

    張姓YouTuber直播玩線上百家樂的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播玩線上百家樂的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣電腦等設備，「贏玖玖」被警方查獲後改名「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣電腦等設備，「贏玖玖」被警方查獲後改名「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

    「贏玖玖」網路賭場被警方查獲之後，很快改名為「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

    「贏玖玖」網路賭場被警方查獲之後，很快改名為「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播玩吃角子老虎的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    張姓YouTuber直播玩吃角子老虎的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播