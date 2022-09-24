網賭新型態 YouTuber直播媒介 1年賭資逾15億元

張姓YouTuber直播真人百家樂，畫面中可看到一起聊聊吧的對話框，涉嫌媒介下注。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/24 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕警方查緝網路賭博網站「贏玖玖」，赫然發現經營YouTube頻道的直播主張男，透過直播或上傳玩吃角子老虎機等各式賭博錄影，藉機媒介賭客到「贏玖玖」簽賭，再抽取佣金。警方拘捕張男、林女等卅名組頭與賭客四人，並查出近一年賭資總額，就超過台幣十五億元。

警逮30名組頭與4賭客

刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊上月發現，主機設於國外的賭博網站「贏玖玖」，透過該網站台灣代理、管理人林女（卅二歲）在台拉「下線」（小組頭），宛如「老鼠會」，各層組頭四散全台，多數是透過社群軟體或網路吸收賭客下注，再抽取佣金牟利。

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中打與各縣市警察局組成專案小組，本月七日起連續三天，持搜索票於台中、高雄等八縣市搜索，傳喚林女、張男（卅七歲）與小組頭卅人，賭客四人。

警方現場查扣電腦與手機一批，現金四萬餘元，銀行存摺七本、對帳單與帳本六本等證物，依存摺與帳冊清查，發現近一年帳冊賭資逾十五億元。

直播主推薦賭客 抽佣金

其中張男是經營YouTube頻道的直播主，平常會直播或上傳到各電子遊藝場，玩吃角子老虎機、小鋼珠實戰、真人百家樂直播等，他除受賭博網站代理商的邀約拍片，賺六千元代言費，還在YouTube頻道推薦賭客到「贏玖玖」簽賭，張男再抽取佣金。

至於張男與林女到底抽得多少佣金？兩人都不願說明，警方將張男等卅四人，函請各地檢署依賭博罪偵辦。

兩萬粉絲訂閱 案發後全刪除

中打偵查第六大隊第二隊隊長江嘉勝說，透過網路影音平台媒介賭博的現象愈來愈多，之前就曾查獲透過「抖音」招攬賭客下注，至於張男主持的YouTube頻道，有接近二萬名粉絲訂閱，案發後張男已刪除簽賭網站的連結與推薦文。

張姓YouTuber直播玩線上百家樂的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

警方查扣電腦等設備，「贏玖玖」被警方查獲後改名「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

「贏玖玖」網路賭場被警方查獲之後，很快改名為「贏玖九」。（記者張瑞楨翻攝）

張姓YouTuber直播玩吃角子老虎的畫面。（記者張瑞楨翻攝）

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