《彰化》彰警抓失聯移工 45人遭函送

彰化警方與移民署包抄洗蔥工廠，抓到45名以失聯移工為主的非法「小蜜蜂」。（彰化專勤隊提供）

2022/09/24 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕移民署彰化專勤隊與彰化縣警局會同國安單位，連日來追查以失聯移工為主的「小蜜蜂」（指到處非法打工者），日前在二林、芳苑交界處某洗蔥工廠與和美等地租屋處破門而入，正在酣睡的大批移工瞬間彈起四處逃竄，現場青蔥、水管、水花飛散，幹員們狂追逮人，共查獲四十五名失聯移工，全案依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

移民署彰化縣專勤隊連日來以攔車方式追查「小蜜蜂」，查獲失聯移工十七人及非法雇主與仲介各一人。深入追查發現，轄內仍有載運非法外來人口四處承攬臨時性工作的「小蜜蜂」。彰化專勤隊長黃奕崗呼籲民眾，不要聘僱來路不明的外來人口或仲介非法移工工作，以免觸犯刑責，遭判刑或罰鍰。

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為遏止非法仲介歪風，移民署專勤隊持續派員勘查，並掌握失聯移工居住處所及工作場所後，再次與彰化縣警局員林、溪湖、和美分局與中區事務大隊科偵隊及彰化縣政府勞工處等相關單位組成「捕蜂大隊」，日前清晨兵分三路出擊，兩組人分別前往和美地區租屋處埋伏查緝，令酣睡中的失聯移工措手不及；另一組人前往二林、芳苑的洗蔥工廠查緝，正準備上工的失聯移工發覺移民署與警方到場瞬間彈起四處逃竄，現場青蔥、水管、水花飛散，當場查獲失聯移工十人，另有八人事後主動投案。

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