毒駕不易成立 法官查出5大證據定罪

毒駕司機許英毫開公車衝上人行道釀一死一傷，判刑五年半定讞。（資料照）

2022/09/24 05:30

〔記者溫于德、吳政峰／台北報導〕曾任檢察官、法官的律師呂俊杰表示，毒駕不像酒駕有「標準數據」可供判斷，導致檢方想依刑度較重的法條起訴或院方依毒駕定罪，均不容易，比如一名撞死王姓騎士的朱姓騎士，肇事前四天吸毒，肇事當天又超速，但仍無法證明他是吸毒緣故才致不能安全駕駛，只能依過失致死罪起訴。

前年九月駕駛公車衝上人行道釀成一死一傷的男子許英毫，能夠被檢方依毒駕起訴，並獲各審級法院認同是毒駕肇事，是在士林檢方詳加偵辦及法院詳審證據之下，祭出五大證據，才得以成功認定構成毒駕肇事。

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許男打官司時，深知檢審要證明服用毒品「致」不能安全駕駛，並不容易，因此明快承認吸毒，卻堅決否認因吸毒才致不能安全駕駛，當時只是控車不當釀禍。但士檢和士院詳細過濾客運車上行車紀錄器影像，認為公車在車禍前已左右飄移，許男則坐態不穩，甚至有乘客攔車也未停車載客，撞擊人行道前更是一路偏向右方行駛，撞擊發生後十秒鐘，才探頭確認車外狀況。

此外，有乘客指證許男駕車時已呈現麻木、恍惚、精神不濟情況；法院參酌食品藥物管理署函文，人體服用安非他命後於禁斷期間，確實會出現如許男開車時的反應，可認定許男確實是吸毒副作用所致。

另一方面，政府宣示「毒駕零容忍」後，為了打破毒駕難成立的障礙，行政院今年六月通過刑法公共危險罪修正案，只要駕駛尿液驗出毒品陽性就成立毒駕，未肇事最重也可判刑三年，再犯致人於死最重可處無期徒刑，全案送立法院審議，本會期可望排審。

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