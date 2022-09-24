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    首頁　>　社會

    毒駕害命分文未賠 客運司機加重判刑

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    2022/09/24 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕前年九月時任三重客運司機的許英毫，開公車行經台北市內湖區時打瞌睡，車輛失控衝上人行道釀成一死一傷，事後被查出毒駕。一審依「服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪」將他判刑四年六月，但他竟分文未賠死者家屬，二審加重改判五年六月，昨獲最高法院駁回上訴，全案定讞。

    許英毫判五年半定讞

    四十九歲許男前年九月十八日服用安非他命，廿一日晚間駕駛公車行經內湖路一段時，受毒品副作用影響無法控制公車，導致公車開上右側人行道，先撞倒停在路旁的廿多輛機車，接著撞死站在人行道上的五十四歲騎士及撞傷鄭姓警員。

    法院審理時，許男承認吸毒但否認毒駕，辯稱是控車不當才釀禍。但士林地院認定他駕車時，已呈麻木、恍惚狀態，證明是服用毒品才致不能安全駕駛。

    此外，許男二○一七年起就有多次吸毒紀錄，當年吸毒被捕後，特地趕在判決前申請「良民證」，持該證明應徵三重客運司機，之後二○一八年七月二十三日，被基隆地院依毒品罪判二個月。

    士院審酌許男以駕駛大眾交通工具為業，對道路交通規則比一般人更熟稔，且公車是社會大眾日常仰賴的通行工具，若不慎發生意外，對乘客或用路人的生命財產安全將帶來重大危害，他卻毒駕造成死傷，依此判刑四年六月。

    二審高等法院指出，案發後僅由客運公司與死者家屬處理和解事宜，許男分文未賠，一審量刑顯然過輕，遂再加重改判五年六月，獲最高法院駁回上訴定讞。

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