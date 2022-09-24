封圳搶救落水男 大水改道沖走戲水童 雙亡

男童越過護欄，循畫面中的鐵梯下到圳底，當時圳底乾涸。（記者顏宏駿攝）

2022/09/24 05:30

圳渠乾涸 小二童爬梯進入

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉大莊國小一名二年級的學童，前天傍晚到住家附近莿仔埤圳旁的公園遊玩，見圳渠乾涸，越過護欄循鐵梯下到水圳底下，不料上游有名男子掉落八堡圳，消防人員要求把引水口關閉以利救人，水源因而被引向莿仔埤圳，學童因此被高漲的圳水沖走，遺體昨凌晨在下游約三公里處的水閘門被發現，家屬悲痛萬分。

圳水突漲 被沖三公里身亡

兩起溺水事件相距近二十公里，卻有某種程度的關聯，救難人員原本要救八堡圳的落水男子，卻意外導致學童溺水身亡，農田水利署彰化管理處是否涉及疏失？目前已由檢警調查。

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八堡圳和莿仔埤圳都是引用濁水溪來灌溉農田，屬於同一引水源。前天下午三點左右，一名四十六歲男子在二水鄉掉入八堡圳內，目擊者發現立刻打電話報警，彰化縣消防局人員趕到展開搶救，為爭取男子生還機會，緊急通知農田水利署彰化管理處，將上游的八堡圳閘門關閉。

由於八堡圳被關閉，濁水溪的水源被引到莿仔埤圳，致使圳水高漲，位於下游十多公里處，當時國小二年級男童正在溪州鄉的莿仔埤圳戲水，因此遭高漲的圳水沖走。

男童家屬前晚找不到小孩，動員村內民眾配合消防、警察協尋，推測可能是被圳水沖走，因此沿著水圳找尋，男童遺體昨凌晨被找到，離落水處有三公里遠。

而在二水鄉掉入八堡圳的男子遺體，前天傍晚被找到，離落水處十三公里遠。

當地村民說，前天男童下課後回家，便獨自騎腳踏車到莿仔埤圳，疑似見圳渠底乾涸，越過護欄循圳岸上的鐵梯下到圳底。學童的父親說，孩子都知道圳渠不能下去，他也不知為何孩子會下去？

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