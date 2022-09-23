黑幫軍火庫 專找不知名小弟當人頭

尤姓男子把阿嬤的鐵皮屋變成軍火窟，警方搜出七把長短槍，其中有一把是罕見的榴彈槍（見圖）。（民眾提供）

2022/09/23 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕警方在高雄一棟鐵皮屋查獲火力驚人的制式軍火窟，資深刑事幹員研判很可能是黑幫藏槍據點。據了解，黑道幫派選擇外圍小弟擔任「軍火庫」（槍彈保管者），通常是以「年紀輕、沒前科、沒毒癮」三條件者為其最愛，不僅可防警方查到自己頭上，也易於掌控保管者，這也是警方屢次查獲不知名小弟擁有強大火力的主要原因。

早年角頭兄弟揮舞匕首即可逞威，後來大哥們為彰顯地位，以身擁槍械作為標識，但在警方強勢查緝下，改為「身上無槍、手下有槍」，貼身小弟反而晉升為「有槍階級」；然而一旦親信手下被查獲槍彈，最終溯源還是會到大哥頭上，於是又演變成「需要時，能隨時調得到就好」，「小弟軍火庫」的概念自此而生，也成為黑幫老大的避罪巧門。

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大哥愛用的「軍火庫」對象，會挑年輕、尚未冒出頭的外圍份子，因為「腦袋空空但值得信任」、「年紀輕禁得起關」；大哥與「軍火庫」採斷點不聯繫方式，有任務時才透過專屬管道，傳達「出槍」指令。

警方曾破獲盤踞台北市的竹聯幫信堂「軍火庫」，兩年前信堂經營的詐欺集團被車手黑吃黑侵吞一百多萬元，信堂為了出這口氣，大動作到桃園中壢調槍，結果信堂的「軍火庫」被北市萬華警方鎖定，一舉查獲兩把霰彈槍、四把制式手槍及九十四發子彈，逮捕保管槍彈的廿歲簡姓小弟。

警方查出，簡男從事服務業，沒有暴力犯罪等重大前科，因而被大哥看中，平時就和這批軍火同住，負責看管軍火。

台北市刑警大隊也曾查獲竹聯幫「和興會」的「軍火庫」常姓小弟，起獲三把瑞士制式手槍、一把改造手槍及各式子彈一四四發。

榴彈槍的子彈。（記者黃良傑攝）

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