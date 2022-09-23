越配變身整形密醫 還直播手術

潘姓越配（右）充當整形密醫還開直播，找來阮姓姪女（左）學一天儀器就上工。（記者黃良傑翻攝）

2022/09/23 05:30

美甲店掛羊頭賣狗肉 找姪女學一天儀器 就上工當助手

〔記者黃良傑／高雄報導〕在高雄經營美甲美睫店的越南裔潘姓女子，不具備醫師資格，卻涉嫌掛羊頭賣狗肉從事整形等密醫行為，除利用臉書直播醫美手術過程，或張貼整形前後對照圖，向同鄉招攬生意，還找來阮姓姪女幫忙，阮女學一天牙齒美白儀器就上工，移民署高市專勤隊會同高市衛生局突擊，查獲二女涉及密醫行為，昨依違反醫師法移送法辦。

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移民署會同高市衛生局突襲

專勤隊指出，三個多月前接獲情資，指從越南嫁來台灣十多年、已取得台灣身分證的潘女（卅六歲），兩年前在小港區經營美甲美睫店，一年前被控開始從事非法醫美整形，包括美白牙齒、豐唇縮唇、臉部拉皮、鼻翼縮小，及打玻尿酸等整形醫療行為，吸引許多在台同鄉慕名而來。

後來因生意太好，潘女忙不過來，便找來阮姓姪女（廿二歲）來店裡幫忙，阮女只學習操作牙齒美白儀器一天，就倉促上工當潘女的助手。

移民署日前到美甲美睫店查緝，當場查扣手術刀片、麻醉藥劑、肉毒桿菌素等，多達一一三二件醫美整形器材。

專攻在台同鄉 獲利上百萬元

據了解，潘女擁有美甲、美睫及紋繡的專業證書，但不具醫師資格，一年前成立臉書粉絲專頁，以越南語直播醫美手術過程，吸引同鄉上門，進行整形醫美行為。

專勤隊估算潘女一年來獲利可能上百萬元。但兩女矢口否認從事密醫行為，供稱只幫忙顧客美容和諮詢。

專勤隊指出，在非法診所進行醫美等行為，可能面臨手術失敗風險，若身體因麻醉產生不適，還可能危及生命，呼籲民眾慎選合格醫療院所進行醫美療程，以免求助無門並降低醫療風險。

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