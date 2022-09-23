自由日日shoot》兒團：建立社區聯防 高強度關懷兒少

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2022/09/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕依教育部近六學年度統計，國中小中輟生人數逐年減少，一○五學年中輟生人數達三四四六人，經教育部多管齊下，透過教育、社政、民政與警政系統通力合作，到了一一○學年，中輟生人數已降到二二二一人，六個學年度內就少了一二二五名中輟生。

國中小的中輟生人數中，以國中生的中輟人數為大宗，如一○九學年二五七八人，國中生有二二八二人，國小生有二九六人，有六成是學生個人因素輟學，其餘為家庭、學校等因素。

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教育部主任秘書廖興國說，為加強輔導中輟生復學，多管齊下透過教育、社政、民政與警政的緊密關懷網絡，並每一年補助上億元，與各縣市政府合作推動中介教育，鼓勵學校及民間團體辦理高關懷課程，拉住有中輟之虞的學生，自九十九學年度起，每學年度中輟生復學率逾八十％，一○八學年八十七‧六三％，一○九學年約八十九％。

教部：多管齊下 中輟生逐年減少

不過台灣兒童權益聯盟理事長林月琴表示，對於有中輟高風險的學生，有些學校會請學生隔數天要到校或乾脆請病假，因此中輟官方數據未必反映出全部的現實；林認為，大人帶著小孩四處躲藏造成孩子中輟，除了學校負起通報責任，教育和社政應共同建立「社區聯防系統」，由社區的婆婆媽媽擔任志工，可以高強度地關懷有高風險的兒少。

台北市立大學名譽教授吳清山表示，轉學生未去新學校報到上課，校方除依規定通報警政中輟系統，也可多管齊下，包括與轉出學校聯絡，了解該生是否為高風險家庭，或可使社政系統及早介入協助。

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