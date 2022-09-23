自由日日shoot》遭通緝犯父母藏近年 12歲不見天日 見人就恐慌

小六男童（左）跟著被通緝的父母東躲西藏，長期整日關在家中未出門接觸人群，以致人際關係出現障礙。（為保護兒童，馬賽克處理，圖：民眾提供）

2022/09/23 05:30

怕入獄孩子沒人顧 舉家逃

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名十二歲國小六年級男童小凱（化名），其父母親因案分別被判三月和四月徒刑，由於沒錢易科罰金要入監，爸媽怕入獄後孩子無人照顧，竟帶著兒子舉家逃亡躲藏，小凱長達十一個月未入學，校方通報強迫入學委員會，因擔心孩童安危向警方報案，高雄市少年警察隊清查父母人脈並過濾上百支路口監視器，日前終於找到人，不過小凱因長期躲在家裡，人際關係疑有障礙，看到陌生人就害怕，讓員警看了心疼不已。

高市少年隊接獲轄區某國小學校校安通報，指小六學童小凱自去年十一月轉學，但轉入的校方發現小凱未到校，一度以為他留原校不轉學了，後來父母親都聯絡不上，察覺不對向警方通報協尋。

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校方通報 警密集訪查尋獲

少年隊查訪過程得知，小凱的父母去年十月即因網拍糾紛案，因未到案，最後被台南地檢署通緝在案，父母為躲避警方查緝以及債主上門，又不放心唯一的孩子，決定舉家逃亡藏匿且居無定所，因此耽誤小凱就學。

直到小凱今年應升國一仍失聯，學校和警方都擔心失聯男童安危，警方除比照刑案加強偵查力道，並追查父母金流。

小凱的父母不僅躲債主，還躲避警方尋找，日常作息完全不用手機，出入都徒步或騎YouBike。

少年隊多次查訪小凱的親友，調閱相關資料，掌握小凱父母可能出入處，並比對路口上百支監視器，終於發現小凱父親的蹤影，警方埋伏等待多時，日前終於在三民區尋獲失學近一年的小凱，同時緝獲被通緝的雙親。

小凱的父母表示，因擔心入監後無人照顧兒子，才於通緝期間，以三至六個月不等的週期，短期承租套房躲避警方查緝，期間皆是以撿拾回收變賣及透過網路販售二手手機維生，平日以騎公共自行車或搭乘公車代步，也不敢帶手機，躲避警方攔查。

通知阿公阿嬤帶回協助入學

當員警進入藏匿的租屋處，發現小凱在近一年時間，被迫與父母到處躲藏，長期整日關在家中未出門接觸人群，顯得有些害怕，除通報社會局介入關懷輔導，並通知阿公阿嬤將小凱帶回協助入學。

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