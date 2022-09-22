侵占1019元瑕疵章牌 中央造幣廠員工犯重罪

「台灣國家公園采風系列：壽山國家自然公園」套幣。（資料照）

2022/09/22 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕在中央造幣廠熔軋工廠擔任熔鑄組技術員的戎姓男子，未依規定將淘汰且未對外流通的「台灣國家公園采風系列：壽山國家自然公園」瑕疵章牌全數熔毀，還侵占其中七二六枚、總成本為一○一九元，桃園地檢署昨偵結，依違反貪污治罪條例「侵占職務上持有非公用財物」罪嫌起訴。

戎姓男子去年八月到今年一月間，在桃園市龜山區的中央造幣廠熔軋工廠，擔任熔鑄組技術員。戎男負責中央造幣廠一般幣材的生產與保管，及不適流通的回籠硬幣銷毀等作業。

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檢方說，該批未流通的瑕疵章牌移置到熔軋工場庫房後，今年一月十日，戎男意圖為自己不法所有，取走一○一五枚瑕疵章牌，僅依規定熔毀二八九枚。

背包夾帶攜出 遭駐衛警查獲

其餘未依規定熔毀的七二六枚瑕疵章牌，被戎男藏在辦公室的私人桌櫃中，同年月十二日深夜他下班時，用背包夾帶其中四二二枚準備離開，被駐衛警持金屬探測器發現，揭發他的犯行，並於翌日再找出他藏放的另三○四枚瑕疵章牌。

檢方說，章牌每枚價值一﹒四○三元，七二六枚總成本為一○一九元，但每枚對外參考售價為三○元，據此計算，他共侵占二萬一七八○元。

戎男坦承犯案，由中央造幣廠向法務部廉政署告發後，移送桃園地檢署偵辦，檢方偵結，依違反貪污治罪條例「侵占職務上持有非公用財物」罪嫌將他提起公訴，所犯為刑度五年起跳的重罪。檢方說，戎男於偵查中自白，自動繳交全部所得財物，且所犯情節輕微，已請求法官減輕其刑。

中央銀行二○二一年十一月，委請台銀發售「臺灣國家公園采風系列︱壽山國家自然公園」平鑄套幣，每套四百元。該套幣為台灣國家公園采風系列第十套，以壽山國家自然公園為主題；內嵌五十、二十、十、五及一元硬幣各一枚，並搭配一枚主題章牌。章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城︱東門」；背面圖案為台灣獼猴。

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