疑國考壓力大 屏東逆孫狠殺祖父母、伯父

警方到場逮捕王嫌，檢方向法院聲押獲准。（記者羅欣貞翻攝）

2022/09/22 05:30

3人送醫搶救無生命危險 王嫌收押

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中部某國立大學畢業的屏東市二十三歲王姓男子，考高普考落榜過一次，疑因考試壓力大，竟於今年國家考試放榜前夕，前天持美工刀、剪刀，刺殺祖母、祖父及伯父，其中身受重傷的九十一歲祖父，全身有十多處外傷，所幸三人送醫搶救均無生命危險；屏東檢方昨以王男涉犯殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪，且預謀犯案恐有再犯之虞，向法院聲押獲准。

事先購買3把美工刀 準備犯案

檢警調查，王男長期因病所困及準備考試壓力大，又因同住家中的長輩年邁多病、乏人照料，今年八月初起即有殺害祖父母及伯父的念頭，還事先到文具行，購買三把美工刀做準備。

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本月二十日上午十點多，待父親上班、母親出門買菜後，王嫌將美工刀及家中的剪刀，藏在褲子口袋，先到一樓客廳，拿出刀、剪往八十三歲莊姓祖母身上刺，致臉、頸、胸部等處受傷，祖母倒地後，嫌犯又轉往一樓臥室，持刀、剪猛刺正在床上睡覺的九十一歲祖父，祖父的頸、胸、背等處均受傷，王嫌最後對癱瘓坐在臥室椅子的五十九歲伯父下手；祖父母及伯父三人均因身體多處多重撕裂、穿刺傷大量失血。

91歲祖父重傷 祖母逃出屋外報警

案發後祖母逃出屋外報警，救護車趕赴，將三人分送部立屏東醫院、屏東基督教醫院急救，重傷的祖父全身有十多處大小外傷與撕裂傷，分布在四肢、臉部、頸、胸、背部，嘴角還有長達七公分的傷口，轉送高雄長庚救治；祖母臉、頸、胸部等處受傷，仍住院治療中；伯父為身心障礙者，右肩、頸部擦傷，前胸、雙手撕裂傷，經留院觀察無礙後，昨由縣府社會處緊急安置到機構。

王嫌行凶後呆坐家中，警方到場隨即逮捕，檢察官複訊後，認為其所涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，不僅所犯為十年以上重罪，並有逃亡、湮滅、勾串之虞，且其預謀犯案恐有再犯之虞，為確保家庭成員生命、身體安全，經向屏東地院聲請羈押獲准。

高普考下週放榜 疑憂2度落榜

據了解，王嫌是家中長子，下有妹妹、弟弟均在外地，他平日和父母親、祖父母、伯父同住，家境小康，大學畢業後，投入高普考試，曾經落榜過一次，今年的高普考將在下週放榜，可能擔心落榜致壓力過大。

屏東市23歲王姓男子疑因考試壓力大，竟於今年國家考試放榜前夕，在家中持美工刀、剪刀，刺殺祖母、祖父及伯父。（記者羅欣貞翻攝）

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