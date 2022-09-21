美體小舖台灣區創辦人驟逝 醫美負責人涉變造病歷

美體小舖台灣區創辦人黃慧娟，去年七月赴法漾診所接受美容療程，突昏迷倒地，兩個月後不幸離世。（取自The Body Shop臉書）

2022/09/21 05:30

被揪出是密醫 起訴

〔記者錢利忠／台北報導〕「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟去年到「法漾診所」接受美容療程，卻在廁所昏迷，搶救兩個月後不幸病逝，黃女的兒子事後控告診所傅姓負責人及林姓護理師涉過失致死；台北地檢署認定黃女為自然死亡，一度將二人不起訴，經高檢署發回續查後，北檢查出二人沒醫師執照，卻涉嫌執行侵入性醫美，改依違反醫師法起訴二人。

去年七月二十三日，黃慧娟赴法漾診所接受美容療程，突然昏迷倒地，送馬偕醫院搶救後一度恢復生命徵象，但仍陷入昏迷，直到九月底不幸離世。

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黃女的兒子質疑母親的死與診所醫美療程有關，控告診所傅姓負責人、林姓護理師涉犯過失致死罪嫌。

北檢根據法醫相驗結果發現，黃女死因為心臟結構問題，造成心因性休克，屬於自然死亡，難證明黃慧娟有接受侵入性治療或因而昏倒等事證，今年二月一度將傅、林不起訴。

黃女的兒子聲請再議，經高檢署發回北檢續查後，檢方查出傅、林並沒有醫師執照，卻執行侵入性醫美療程，事後還在治療紀錄上造假，寫上「臉部保濕」、「臉部保養X1」等不實療程。

對此，黃女兒子也曾質疑該診所的病歷，只有黃女的病歷紙張是全新的，且字跡工整，懷疑診所為求脫罪，事後偽造病歷上的療程紀錄。

過失致死罪 另案偵辦

檢方勘查二人經手過的相關療程紀錄後，查出前年三月至去年八月間，二人曾對黃女及案外人林姓女子施打玻尿酸、埋線等諸多需有醫師執照才可執行的侵入性醫美療程，認定二人涉嫌違反醫師法的罪證明確；至於二人另被控過失致死罪的部分仍持續偵辦中。

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