網狼扮女誘嫖國中女 還媒介性交

網狼扮女誘嫖國中女遭重判示意圖。（資料照）

2022/09/20 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子羅吉章在臉書化身為女子，引誘並媒介國中少女小蘭（化名）下海賺取零用錢，自己卻三度扮演嫖客與小蘭交易，第四次則媒介小蘭與另名男子性交易，警方查出他男扮女裝欺侮少女後，羅男竟透過臉書恐嚇小蘭撤告，否則揚言公開影片，導致事後小蘭自傷，新竹地院認定羅男惡性重大，依引誘少年為有對價之性交行為罪與恐嚇危害安全罪，重判五年十月徒刑。

羅男透過臉書恐嚇撤告 重判5年10

法官調查，羅吉章二○一九年五月間，在臉書假冒是名女子，明知少女小蘭仍是國中生，竟傳送「妳有沒有想自己賺取零用錢就好」、「兩小時就賺到三到四千」、「上車妳會先收到錢，然後會載妳去汽車旅館，只要配合兩小時就可以」、「去汽旅內就是一般男女朋友會做的事，與其跟男友做，不如先配合兩小時賺四千，其實就是性行為」等訊息，引誘小蘭性交易四次。

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然而前三次交易對象，均為羅男自己，羅男滿足性慾後，再次引誘被害人，並媒介與另名男子性交易。

小蘭母親察覺女兒行為有異，檢視手機發現上情，遂報警提告，警方依IP位址通知羅男到案說明，羅男事後竟使用另一臉書帳號傳訊息給小蘭，聲稱「姊希望妳不要害到其他人，姊也不會害妳，畢竟當初是妳自願的，希望事情能到此為止，妳們撤銷告訴，要不然我會公開影片跟照片，大家魚死網破…」等恐嚇訊息，使小蘭心生畏懼。

合議庭審酌羅男為一己慾望，缺乏同理心，將他人性自主觀念尚未臻成熟的女兒視為玩物，一步一步利誘少女，同意與自己及他人進行四次性交易，摧毀少女道德觀並妨害身心、人格健全發展，且羅男於遭到提告後，竟未知悔改反省，又再威脅必須撤告，否則將散布不雅照片、影片，更使小蘭極度惶恐不安，羅男犯後更否認自己假扮女子，未見悔意。

開庭時法官以電話詢問小蘭母親對本案和解的意見，對方在電話中泣述，不願意到庭面對羅男，而小蘭也不想到庭，就是要羅男被判重刑，直指羅男真的非常可惡，她不想和解，可見羅男犯行造成的損害確實非常嚴重。

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