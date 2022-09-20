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    重犯脫逃 中監︰有3大疏失

    重犯陳坤和脫逃案，中監認有3項行政疏失。（記者許國楨攝）

    重犯陳坤和脫逃案，中監認有3項行政疏失。（記者許國楨攝）

    2022/09/20 05:30

    涉過失疏縱人犯罪 3管理員交保

    〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄受刑人陳坤和本月十七日趁戒護就醫逃出醫院，雖迅速落網，但已引起外界質疑戒護就醫流程疏漏，台中地檢署昨認定，當天負責戒護的歐姓、陳姓及蔡姓等三名中監管理員涉犯過失疏縱人犯罪，訊後交保；中監則具體指有三大疏失，法務部與矯正署政風室派員到中監調查，初步認定相關人員「確有疏失」，將開會討論懲處程度。

    中監配置在中國醫藥大學附設醫院，需戒護的處所有病房區、加護病房區及急診室三大區，其中病房有二間。陳坤和當天上午取出鋼釘後回病房休息，與其他三名受刑人同一房，另間病房則有兩名戒護就醫的受刑人，由兩名管理員各自負責一間，當天下午突有一名受刑人因醫療需求要急診，由歐姓管理員陪同到急診室，陳姓管理員因此負責兩間病房戒護勤務，讓陳坤和有可乘之機。

    台中地檢署前晚漏夜訊問十多名涉案人與證人後，昨凌晨認定歐姓、陳姓（為幹部）及蔡姓等三名中監管理員，涉犯過失疏縱人犯罪，命三人分以十五萬元、十萬元、十萬元交保，將持續調查，依法嚴處。

    陳坤和藏鐵線破壞腳鐐 未被搜出

    中監說，配合法務部政風小組、矯正署政風人員，就相關戒護流程、破壞戒具、脫逃過程，追究相關人員責任。目前確認管理人員有三大疏失，首先，受刑人在外出就醫時，需經過搜身程序，這部分雖落實，但仍讓陳以不明方式取得鐵線破壞腳鐐，且未被戒護人員發現，會就鐵線來源追究。

    陳戒護就醫未上手銬 輕易脫逃

    其次，受刑人雖有就醫需求，仍需上手銬、腳鐐，陳卻只上腳鐐無手銬，讓他更輕易脫逃；另外原本由兩名管理員各自負責一間病房戒護，但有一名受刑人要急診檢查，一名管理員陪同就診，由主任管理員負責兩間病房戒護，但在巡查兩間病房空檔，管理人員無其他確保防逃措施，導致陳趁機脫逃，有行政疏失。

    巡兩間病房空檔 無確保防逃措施

    陳坤和被帶回中國醫藥大學附設醫院途中，除全套戒具伺候，警方更是全程緊盯，台中監獄及台中看守所共增派四名人力戒護。

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