7旬男勒死女友 搭火車環台大逃亡

邱男躺在豐原火車站前的長椅，被警方發現逮捕。 （記者歐素美翻攝）

2022/09/20 05:30

警追一千三百公里街頭逮獲 邱錦燈︰跑累了

〔記者葉永騫、歐素美／綜合報導〕七十歲男子邱錦燈本月十五日，在屏東一家旅館勒斃四十六歲林姓女友，邱男行凶後騎死者機車逃逸，再從高雄鳳山火車站搭火車環台大逃亡，警方花了三天追捕一千三百多公里，十八日晚間發現他躺在豐原火車站前的長椅上，立即將他逮捕，邱男坦承因財務紛爭勒斃女友，並稱「我也不想跑了，跑累了」。

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邱男︰因財務紛爭勒斃女友

屏東警方調查，邱錦燈靠打零工維生，林女也是打零工，兩人都單身，常在旅館約會，雙方有金錢財務糾紛，十五日在屏東火車站前的旅館內，疑因金錢問題再度發生爭吵，邱嫌痛下殺手，將林女勒斃。

林女死床上口鼻被膠帶封住

當晚約六點多，邱男到櫃台表明要休息加時並繳交費用，接著就騎林女的機車離開，晚上十點多，櫃台人員見林女還沒離開，敲門也沒反應，打開房門發現死在床上，口鼻有被膠帶封住的情形，疑似是被勒斃，立即報警。

專案小組一路調閱監視器，發現邱嫌行凶後，先騎死者機車到屏東火車站，再將機車及手機丟棄，接著搭計程車到高雄鳳山車站，搭火車逃往台東，十六日走出台東火車站又繞回車站，再坐車往花蓮、繞過台北、桃園到台中。

邱怕被警方鎖定，索性就在台中火車站附近街頭睡覺過夜，十七日又從台中搭火車到高雄新左營站，從新左營站出站，走了十分鐘步行至公車站後，隨即折返搭火車北上台中。

豐原警分局接獲屏東警方通報，指邱男可能逃到豐原，十八日晚上六點多，果然在豐原火車站前發現一名男子躺在長椅上，身形及戴鴨舌帽等特徵皆與邱相似，豐原分局偵查隊長陳俊彥就開口大聲喊邱的名字，邱立即回頭看，警方隨即將他逮捕，並移交屏東警方帶回。

專案小組兵分兩路、不眠不休循邱嫌逃亡足跡一路追，開偵防車的辦案人員，三日內行駛里程逾一千三百多公里，搭火車的人員，僅差左營站到鳳山站十四點三公里就完成火車環島，追了三天終於逮捕邱嫌。

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