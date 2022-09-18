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    暴夫情緒起伏大 反稱妻逼瘋我

    持棍、登山杖毆打妻子致死的四十三歲男子劉峻豪。（記者許倬勛翻攝）

    持棍、登山杖毆打妻子致死的四十三歲男子劉峻豪。（記者許倬勛翻攝）

    2022/09/18 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市無業家暴慣犯劉峻豪，十五日因與范姓妻子要錢起口角，亂棍打死妻子；檢視兩人臉書，他之前就曾多次瘋狂留言，情緒起伏極大。桃市衛生局副局長、精神科醫師蘇柏文分析，施暴者藉由暴力紓壓、有強烈控制慾，切勿自認熟悉伴侶而獨自面對，衝突當下必須設法遠離現場並尋求專業協助。

    醫籲衝突當下須遠離現場尋求協助

    蘇柏文表示，衝突當下避免急於說明、解釋，先設法離開後，尋求親友援助，親密關係受暴方，內心處於害怕與想要原諒的天人交戰，不像旁人所想的離開就好那麼簡單，建議尋求精神或心理、社工專業人員諮詢，以面對內心的糾結，必要時撥打一一三保護專線，或向各地方政府家庭暴力暨性侵害防治中心求助。

    范女親友控訴劉男自稱受躁鬱症所苦，卻不曾聽聞有就醫及服藥紀錄，每次因財務起口角，范女就飽受劉男拳腳相向、身心虐待，劉男還會在范女的各社群、通訊媒體瘋狂留言。

    劉男的「恐怖情人」舉動可從臉書略知一二，去年六月夫妻倆爭吵時，他一口氣留下四十餘則留言，一下央求妻子「快回家，我想你」，時隔幾分鐘又說「妳到底有沒有要離婚」、「你每次都先越限（線），然後逼瘋我，妳是故意的吧」等語。

    劉男還在臉書發布兩人對話截圖，是范女表示「我的初心不變，但我的原則還在，如果在（再）讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你」，而這段對話的實際發生時間是去年一月，可推測多次施暴導致女方驚恐；劉男也上傳一張「冷暴力舉證」的搜尋擷圖當作封面，搜尋結果可見「別用冷暴力殺了你最愛的人」，今昔對比頗為諷刺。

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