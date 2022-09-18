精心布置四部曲 殺妻後拚輕刑

劉男使用登山杖行兇，（圖為示意圖，記者許倬勛翻攝）

2022/09/18 05:30

〔記者林嘉東、許倬勛／綜合報導〕恐怖暴力夫劉峻豪殺妻後，雖然他吸毒成癮、暴力成性，心思卻極細密，犯後不僅未表現出任何慌亂，反而精心布下「傳訊友人」、「自首」、「自稱躁鬱症」、「真的好愛老婆」等有利於已的局面。法界人士分析，劉男的行為模式，明顯可看出他拚輕刑的企圖心。

劉男因友人認識北市員警，犯案後的十六日上午，由友人陪同到大安警分局自首，坦承鑄下大錯，不斷自稱有躁鬱症、很愛老婆等。但檢警相驗，死者全身多處瘀傷， 胸、腹尤其嚴重，研判致命傷是頭部遭鈍器重擊，顯見劉男出手狠毒，毫不留情，與「愛老婆」實在相去甚遠。

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劉殺妻後，在警方未發覺前自首，符合自首得減刑要件，但他顯然還想獲得更輕的刑度。律師李大偉表示，劉犯後傳訊友人：「她以前挨打就曾裝死」、「會不會真的被我打死？」應是刻意誤導為失手傷害妻子致死，無殺人故意。若獲採信，即逃過殺人重罪，等於只犯下傷害致死罪，甚至是刑度更輕、最重僅判五年的過失致死罪。

但李大偉認為，劉男持木棍、登山杖打死妻子，足見可能痛擊妻子頭部等重要部位多次，且下手力道之重，才能活活打死，殺人意圖明顯。

至於劉自首後強調有躁鬱症、愛老婆，前者欲以患有精神疾病，可獲法院輕判、甚至無罪；後者則是營造無殺人動機的假象。但他不斷說自己患躁鬱症，除了為己脫罪意圖明顯，從另一角度看，也顯得毫無悔意。

劉男從殺妻到自首，預謀犯案在前，冷靜自首在後等一連串行為，全是替自己的殺人犯行推諉卸責，盼獲輕判的布局。

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