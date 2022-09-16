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    首頁　>　社會

    潘孟安名譽受損提告 梁牧養二審敗訴

    2022/09/16 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕前民進黨籍立委梁牧養不滿其經營的渡假村遭開罰，以發行「火大爆報」、網路直播等方式，不實指控屏東縣長潘孟安官商勾結炒地皮等，被高雄高分院判決賠償潘一百八十萬元、移除網路平台上不實貼文及影片。

    高雄高分院判決賠償潘180萬元

    潘指出，梁在屏東經營悠客馬術渡假村被人檢舉，經屏縣府派人稽查確認違法開罰後，僅因不滿求助他卻未回應，竟自前年二月起，和家人分別以發行「火大爆報」、宣傳車遊街、網路直播等方式，不實指控潘孟安官商勾結炒地皮、貪污、私生活不檢點、接受財團供養等不實言論，侵害其人格及名譽，潘孟安要求梁家人共賠償六百萬元等。梁則辯稱，言論均符合事實，且與公共政策有關，也經查證，並無不實，屬於合理評論。

    屏東地院調查後，認為梁所提資料等證據，不足以證明其發表上開等言論是真實，或已經盡到合理查證義務，並認為梁所為與其家人無關，因此僅判決梁要賠償一百八十萬元、登報道歉、移除網路平台上不實貼文及影片。梁不服上訴後，高雄高分院仍然判決他敗訴，僅刊登道歉部分，改為刊登歷審勝訴判決主文，其餘與原審相同，可上訴。

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