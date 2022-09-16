5天偷5民宅得手263萬 議員嫂也遭殃

新北市劉姓司機近來一連五天在新莊中港地區連續侵入民宅偷竊，得手263餘萬，但被拘提到案時，身上只剩2萬7000元，警方續追贓款、贓物流向。（警方提供）

2022/09/16 05:30

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕五十二歲黑衣大盜劉佰麟涉嫌連續侵入新北市新莊區五處民宅，其中新北市議員蔡健棠大嫂的記帳事務所，遭偷走現金、黃金項鍊、戒指、手鍊等近一百四十萬元的財物，損失最為慘重，劉嫌五天內得手近兩百七十萬元財物，但警方昨拘提劉到案，僅在他身上起出剩不到三萬元現金。

黑衣大盜被逮 身上剩不到三萬

新莊警方本月五日起獲報，新莊區中港路、中泰街、中平路、中港二街一帶五處民宅連續遭竊；警方調查發現，是同一人犯案，此名大盜五日到十日間，連闖五處空門，搜刮台幣、人民幣、日幣等現金及大量金飾，大盜最後入侵蔡健棠大嫂開設的記帳事務所，搜刮屋內六十四萬七千元現金、五張支票、美金、日幣、人民幣等現金（台幣約十萬元）、四條金項鍊、兩只黃金戒指、一條黃金手鍊、四副耳環，為五宗竊案中遭竊損失最高的被害人，遭竊損失近一百四十萬元。

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警方調查，大盜五天內連續犯下五案，得手兩百六十三萬九千五百元，警方掌握慣竊劉嫌涉重嫌，查出他騎機車外出，轉搭計程車到案發地附近，再徒步尋找犯案目標；慣用的手法為，侵入大門沒關的公寓並爬到頂樓，或從民宅後方防火巷，尋找未關閉門窗的民宅侵入犯案。

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