自由日日shoot》助檢紓壓 全天候專線供諮詢

中檢認定盧開庭態度不佳，決議以「促其注意」懲處，經高檢覆核通過，送檢察官人事審議委員會議處。（資料照）

2022/09/16 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官平均月收七、八十件新案，又有管考期限，終日陷入結案漩渦中，壓力不小，日復一日，身心狀況與案件品質恐受影響。法務部為協助檢察官紓壓、維護當事人權益，設置廿四小時專線提供檢察官諮詢。

法務部指出，檢察官若覺身心狀況不適，所屬機關的檢察長將主動給予關懷，在工作上，同組主任也會給予必要幫助。此外，檢察長在評估檢察官個別情況及需求後，可適當調整其工作項目，並協助尋求醫療資源及家人幫忙及支持。

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法務部強調，近年來持續推動員工協助方案專業服務，設置廿四小時專線及E-mail，全天候受理預約評估服務。個案管理師會視檢察官的身心狀況與需求，擬定解決問題的目標及改善方法。

淘汰身心狀況不佳檢「不容易」

至於身心狀況不佳的檢察官能否淘汰？一名曾任檢察官人事審議會委員的檢察官直言「不容易！」因為檢察官與法官同屬司法官，為避免政治不當干預，憲法第八十一條明定「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分，或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸。」

換言之，檢察官有憲法護身，職務法庭不得用抽象的身心狀況做為懲戒基礎，只能被動等到反映在具體的違失行為後，才能評價其適任與否，例如：開庭辱罵當事人、多次開庭未到、曠職等。此舉雖可維護偵查獨立，卻也可能隱藏不適任黑數。

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