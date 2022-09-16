自由日日shoot》這個女檢 才因「案件作假」緩起訴

中檢認定盧開庭態度不佳，決議以「促其注意」懲處，經高檢覆核通過，送檢察官人事審議委員會議處。（資料照）

2022/09/16 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署台中檢察分署前年到台中地檢署進行業務檢查，發現盧姓女檢察官疑似為規避管考，鋌而走險將承辦的一起違反著作權案，偽造開偵查庭、被告未到的資料，涉犯偽造文書罪。中檢念她有悔意，去年給予緩起訴，盧檢也因此吃下考績丙等，沒想到現又因開庭態度不佳被送懲處，今年考績恐再度吃丙。

考績恐連兩年吃丙

台中高分檢前年十月抽檢中檢書類，察覺盧偵辦一起著作權案時，案件進行簿與點名單的資料兜不攏，經追查，赫見她兩度登載開庭進度，並記錄以電話通知被告出庭，卻又兩度寫該名被告沒有到庭。但經比對庭表，盧該二日並未通知被告出庭，也沒有安排庭期，疑似造假。

請繼續往下閱讀...

台中高分檢懷疑，盧為了規避案件三個月至少得進行一次的管考規定，鋌而走險偽造文書，發交中檢查處。中檢研判涉犯刑案，啟動偵查。承辦檢察官考量盧是因為積案太多，才未及時處理案件，犯後又深表悔悟，去年給予緩起訴，期間一年。

檢察官人事審議委員會認定，盧有虛偽進行案件等違失，決議核予警告懲處，職務評定為未達良好（丙等）。

「母過世時在趕結案」女檢自責

與盧共事過的檢察官表示，盧辦案品質與工作態度原本不差，惟在其母辭世後，疑因痛失至親而受到重大衝擊，工作表現連帶受到影響，同辦公室的同事經常陪伴在她邊，也有一名學妹專程聽她傾訴，給予心理支持。

從盧二○二○年的臉書上，看得出她原本非常投入工作，連母親過世時都在趕結案。她發文當天嘆，二○一八年的同一天，「為了趕結案，錯失了能陪媽媽的最後一天，當時我發誓，死也不要再做這種蠢事，結果兩年後我還是個沒底氣的蠢貨，原來我是生不如死啊」。她還奉勸臉友，別賣了自己的命，不值。

盧因偽開偵查庭案吃上考丙，這一次又因開庭態度不佳被送懲處，一旦成立，今年考績恐再度吃丙。而考量盧的狀況，中檢內部重新分配事務，目前盧在執行科服務，處理判決確定案件的被告發監事宜，暫時離開偵查工作，未在第一線分案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法