自由日日shoot》嗆拘提2稚兒作證 女檢開庭態度差送懲

中檢認定盧開庭態度不佳，決議以「促其注意」懲處，經高檢覆核通過，送檢察官人事審議委員會議處。（資料照）

2022/09/16 05:30

中檢「促其注意」送議處

〔記者吳政峰、張瑞楨／綜合報導〕台中地檢署盧姓女檢察官前年承辦一起妨害名譽案件，開庭時除對工作發牢騷，並認為本案是微罪，要求提告的婦人撤告被拒絕後，撂話要傳喚案發時在場的婦人兩名幼子出庭，不到將請警方拘提到庭。面對婦人提問，盧反問：「我頭上是貼了免費諮詢四個字嗎？」中檢認定盧開庭態度不佳，決議以「促其注意」懲處，經高檢覆核通過，送檢察官人事審議委員會議處。

女檢恐吃丙 沒考績獎金

檢察官被促其注意，該年度考績多落入「未達良好（丙等）」，喪失兩個月的考績獎金（約卅餘萬元），且執法聲譽受創甚深。

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要求提告人撤告被拒絕

前年七月，婦人帶四歲與七歲的幼子返家探視爸爸，在管理室遇到兄嫂，兄嫂不滿兩童未問安，批評「媽媽沒家教小孩子沒家教」。婦人不願孩子受辱，提告妨害名譽，由盧姓檢察官承辦。

盧認為這是微罪，要求婦人撤告但被拒絕。盧直言，如果婦人堅持要告，若有必要，她將傳兩名幼子出庭作證，且不得陪同應訊，傳喚未到，將請警察去帶人。得悉婦人兩童年僅四歲、七歲後，盧嘆「那還真難問」，未改變態度。

還嗆原告浪費司法資源

「一定要告嗎？」盧不斷勸諭婦人撤告，強調開一庭要花半個小時，寫一個案子則要一個晚上，見婦人不為所動，盧多次用筆大聲敲桌與卷宗，指婦人自擬的訴狀囉嗦、沒重點、浪費司法資源。

盧最後大聲要婦人不要浪費時間、要告就告，並說，「我隨便啦，反正最後花錢的也是你們的錢，我已經夠累了，不想幫你們敘述犯罪事實」。面對婦人詢問，盧則反問這個東西為什麼非要問她，「我頭上是貼了免費諮詢四個字嗎？」甚至要求婦人親送小孩的戶籍謄本到地檢署。

幸好之後遇到年度事務分配，本案轉交後手處理，兩童才未被傳喚。檢察官速起訴，被告判拘役廿天確定。婦人則不滿盧的偵訊方式，向監察院陳情。

檢方組成調查小組，直指盧明知婦人不願撤告，且兩童稚齡，心智仍在發展，對案件的認知、記憶、思考、邏輯陳述能力與成人不同，卻一再表達要傳喚幼童出庭，不到的話要請警察拘提，未考慮比例原則與必要性，已使婦人感到遭脅迫訊問。

中檢認定盧開庭態度讓婦人感到遭笑謔、怒罵或歧視的疑慮，涉嫌違反檢察官倫理規範，決議以「促其注意」懲處，經高檢覆核通過，將送法務部檢察官人事審議委員會追認。

台中地檢署指出，做出「促其注意」懲處建議，須由檢審會討論核定，在尚未確定前，中檢不方便詳述內容。

調離偵查工作 轉任執行科

至於盧姓檢察官已調至中檢執行科，其辦公室同事指稱，盧「人不在座位上，不知道何時回來」，記者無法取得回應。

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