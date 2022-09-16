中國船越界捕撈 馬祖海巡攔查扣留4人

海巡隊將人、船帶返南竿福澳碼頭留置調查。（馬祖海巡隊提供）

2022/09/16 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕一艘沒有船名的中國漁船前天越界到馬祖北竿鄉三連嶼海域非法捕魚，馬祖海巡隊派出兩艘巡防艇攔截，該船仍加速逃逸，經兩艘巡防艇包抄攔截後強制登船檢查，發現一百六十公斤的漁獲，已查扣船隻並將四名中國籍船員帶回南竿福澳港留置調查。

海巡署第十一巡防區指揮部指出，十四日下午在北竿海域發現一艘沒有船名的中國籍漁船越界非法捕魚，立即通知馬祖海巡隊出動PP三五七一艇及CP一○二九艇前往北竿鄉三連嶼○．三浬處圍捕，海巡人員先鳴笛廣播喝令停駛受檢，但中國無名漁船仍加速逃逸，兩艘巡防艇緊追不捨，最後強制該船停駛，登船檢查發現船上有四名中國籍船員、漁獲約一百六十公斤。

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時值武漢肺炎疫情及非洲豬瘟盛行期間，海巡人員穿著全套防疫裝備登檢，初步量測四名中國籍船員體溫均正常，未發現牛、豬肉製品，已將漁獲全數海拋。該艘漁船已被查扣到南竿福澳港，四名船員實施隔離及留置調查。

海巡署表示，針對金門、馬祖海域違規越界的中國漁船，將持續實施強力執法作為，呼籲漁民如果在海上發現中國漁船越界捕撈時，可撥打海巡署「一一八」免費專線，將立即派艇前往執法，捍衛我國的海域主權。

中國一艘無名漁船載有章魚籠，前天下午違規越界在北竿鄉三連嶼捕撈，馬祖海巡隊優勢兵力登船檢查並扣留該船。（馬祖海巡隊提供）

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