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    首頁　>　社會

    台中藝品店勾結山老鼠 收購盜採紅檜、牛樟直播銷贓

    警方當場查扣大型檜木原材。（警方提供）

    警方當場查扣大型檜木原材。（警方提供）

    2022/09/16 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕保安警察第七總隊執行全國性防制盜採山林的「滅鼠專案」，昨破獲台中市知名的蕗松坊藝品店，涉嫌大肆收購各類珍貴盜採木材，自行加工後以直播等方式銷售。警方逮捕吳姓、郭姓夫婦，起獲國有貴重木紅檜等樹材、藝品等共一七三○公斤，精油五十公斤，總計市價近四百餘萬元，全案依違反森林法移送台中地檢署偵辦，並追查提供贓物的山老鼠。

    保七總隊刑事警察大隊月前查獲網站販賣國有貴重木藝品案件，為刨根溯源追查藝品來源，組成專案小組擴大偵辦。

    起獲成品、半成品、精油 市價400萬

    警方連月蒐證，鎖定位於台中后里地區的蕗松坊藝品店涉嫌，發現郭姓女負責人與吳姓丈夫兩人，聯手收贓貴重木紅檜、扁柏及牛樟等贓木。

    警方調查，郭、吳兩人為製產銷合一，在藝品店後方設置木材加工廠，收購的贓木由吳嫌自行加工成木藝品，如金磚、聚寶瓶等，再將加工後殘材，及不易加工的木材提煉成精油，轉由郭女透過藝品店及網路直播方式銷售。

    專案小組十四日動用廿多名警力，會同林務局東勢林區管理處人員前往蕗松坊藝品店查緝，起獲國有貴重木紅檜、扁柏樹材、檜木藝品、半成品共計一七三○公斤，市價約三百多萬元；檜木精油廿一公斤、牛樟精油廿九公斤，市價約三十五萬元。警詢後，將吳、郭夫婦兩人依森林法罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

    藝品店內展示大量檜木藝品。（警方提供）

    藝品店內展示大量檜木藝品。（警方提供）

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