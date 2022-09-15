囚女直播主餵毒 狂粉重判8年

狂粉囚女直播主餵毒重判8年，圖為示意圖。（資料照）

2022/09/15 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕卅五歲廖姓男子追求許姓女直播主失利，被許女封鎖又退還禮物，廖男改追求另名女直播主又失敗，他竟把氣出在許女身上，趁著許女退還禮物時掌握到的地址，偷偷到許女隔壁租屋，再餵毒凌虐囚禁長達八小時，許女趁機逃離，廖男則在犯案隔天向警方投案，高雄地院重判廖男八年徒刑。

判決指出，二○一九年間，廖姓男子愛慕許姓女直播主，兩人曾相約見面，許女不滿廖男談吐沒禮貌，因而將他封鎖，並退還廖男所送的禮物。

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廖男從許女寄退的禮物中發現她的地址，於同年五月找到許女位於高雄新興區的租屋處，再循線找到許女的房東，確定同樓層還有空房便租下，悄悄搬到許女隔壁。

廖男又被心儀的另名女直播主冷淡對待，竟怪罪許女，廖男趁許女返回租屋處時，用手銬控制她行動，再把許女推進房裡，廖男再用麻繩綁住許女，並拿出水果刀揮舞，許女遭拘禁長達八小時，期間兩次被逼迫服用第四級毒品，導致神智不清昏睡。

廖男留在許女房裡的八小時，除了看影片外，更用許女的電腦寫下遺書，遺書中怪罪許女，並上傳許女被銬躺臥床上的照片。

許女藥醒後趁廖男熟睡之際，隔天凌晨奪門而出向店家求援，員警陪著許女返回租屋處，廖男已不見蹤影，現場搜到手銬、麻繩、衛生紙等物品。

當天清晨六點，廖男突然現身左營分局文自路派出所，員警查出廖男還涉及強盜案，當場將他逮捕，再帶回租屋處，搜到許女的提款卡等證物。

高雄地院審理時，法官認為，廖男在遺書中提到「殘忍到可以讓全國人民看到」，認定涉犯預備殺人罪，且廖男同時涉犯拘禁、餵毒等罪責，因此依刑法第五十五條想像競合犯規定，從重論斷，依以非法方法使人施用第四級毒品罪重判八年徒刑，可上訴。

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