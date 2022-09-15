助百人搶鐵飯碗 舞弊集團5年撈上億

國營事業考試舞弊 案，中鋼林姓員工被 起訴。（資料照）

2022/09/15 05:30

5人起訴 20考生主動向檢投案

〔記者黃佳琳、洪定宏／高雄報導〕由主嫌吳岱霖為首的國營企業考試電子舞弊集團，從二○一六年起找假考生混進考場取得考題，在外解題後播報答案至考生配帶的耳機，幫助一百零一人在考場舞弊，考進中油、中鋼及台電。不過也有兩名考生受訊號干擾，作弊失敗沒能成功錄取，檢廉查出吳男五年來海撈上億元，高雄地檢署偵結後依詐欺罪起訴吳等五人，考生部分則另案偵辦。

檢方指出，吳岱霖（四十歲）從二○一六年著手國營事業招生考試舞弊，他先幫助郭姓男子（卅二歲）作弊考上台電後，郭一邊在台電工作，一邊幫忙招攬考生，二○一八年，再幫林姓男子（卅四歲）考上中鋼，林再找老婆陳女（卅四歲）加入舞弊集團。

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吳透過郭、林的協助，找上有意參加電子舞弊的考生，雙方約定考生僅須先行支付兩萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付一百廿萬元至一百五十萬元。

考生考試前先集中在飯店住宿指導如何作弊，等他們進入考場時，再配載迷你型耳道式耳機，吳安排另組人馬喬裝成考生，進入考場後用視訊設備拍下考題，再由考場外不明人士解題後，由吳男等人把答案傳到考生耳機裡，幫助他們填選正確答案獲得高分。

筆試放榜後，再教這些考生修改自傳、教導面試技巧，讓他們能順利錄取；根據檢廉所掌握的名單，透過此舞弊集團錄取進入各公司任職的考生至少有一百零一人（中油公司卅六人、中鋼公司卅四人、台電公司卅一人），不法所得超過一億元。

今年一月，檢廉發動大規模搜索後，扣得各種電子舞弊器材，吳岱霖落跑一個月後落網。

中鋼林姓員工被起訴 遭免職

由於相關事證明確，雄檢偵結後依詐欺罪起訴吳岱霖、吳女（吳的女友、卅二歲）、台電郭姓員工、中鋼林姓員工、陳女共五人；至於考生的部分，案發後迄今已有廿位考生主動向檢方投案，檢方另案偵辦其所涉刑責，並呼籲尚未到案的考生主動投案爭取減刑，不要一錯再錯。

中鋼指出，全力配合偵辦，經查屬實一律免職，公司並提告求償，絕不寬貸，遭起訴的林姓員工已被免職。

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