檢抗告成功收押／23歲女是人蛇幹部 遭騙後被吸收

警逮捕「安哥」跨國人蛇 集團成員，其中葉姓女子遭 騙後被吸收成為集團幹部。 （資料照）

2022/09/14 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方日前破獲跨國人蛇集團，逮捕綽號「安哥」劉姓男子為首的集團成員，其中三名集團成員經雄檢複訊後聲押，均被以五至十萬元裁定交保，因主嫌之一「小蛇頭」葉姓女子可能為重要幹部，加上劉男在逃，檢方以有勾串、逃亡之虞，再提抗告成功，雄院昨重開羈押庭，裁定涉詐騙台灣人赴柬的葉女收押。

據了解，廿三歲的葉姓女子被騙至柬埔寨，為自保反被「安哥」人口販運集團吸收，成為「小蛇頭」返台抓交替，招募郭姓姊妹擔任仲介、會計，並在臉書或IG張貼炫富照片，六名被害人誤信境外高薪詐騙，葉女再透過北部「丹哥」蔡姓男子和詹姓女友，與柬國「安哥」蛇頭接應，送至柬國的「波哥山」園區。

請繼續往下閱讀...

葉女落網後自稱今年七月被高薪「電腦打字員」境外徵才所騙，付贖一萬五千美金才返台，不過，警方查出她被「安哥」吸收，返台抓交替，從被害人變加害嫌疑人，但檢方一度聲押失敗。

雄檢不服，認為葉女涉嫌重大提起抗告，高雄高分院也認為她有串證、逃亡之虞，撤銷原裁定、發回重審，高雄地院昨重開羈押庭，以葉女涉嫌重大，而且有勾串逃亡之虞，裁准羈押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法