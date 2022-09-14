車速飆到模糊 雨天試BMW M3跑車2死

試駕跑車讓夫死妻傷，天人永隔。（圖截自林男臉書） 車行經理陪客試駕喪命 。 （截自林姓經理臉書） BMW M3跑車失控自撞路樹，車毀二 死一傷。（記者陳恩惠翻攝）

2022/09/14 05:30

林男父親悲︰兒從事鋁門窗工作 只說拿個東西 天人永隔

〔記者陳恩惠、余瑞仁／桃園報導〕桃園市卅一歲林姓男子與廿七歲方姓妻子前晚至桃園區建新街「柏美車庫」看車，由廿九歲掛名經理的車行林姓合夥人陪同，試駕新車價五五八萬起跳的BMW M3跑車，回程在行經八德區東勇北路、離車行一千三百公尺處，不明原因車身飄移，高速失控撞上路樹，兩名林姓男子搶救不治，後座方女雙腿骨折治療中，駕駛林男抽血檢測酒測值○，究竟是天雨路滑、機械故障或操作不當釀禍，仍待檢警釐清，淪為廢鐵的M3儀表板上時速指針卡在一四○公里，若扣除煞車，車禍前的車速恐怕更高。

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桃市消防局人員到場救援，見這輛芥末黃BMW M3跑車撞路樹，呈現左側車身「包樹」狀態，先後救出受困車內的三人，駕駛座的林男及副駕駛座的林姓經理送醫後回天乏術。

八德警方調查，林、方夫妻檔前晚到車行看車，相中BMW M3，這款車新車要價五五八萬元起跳，但這部芥末黃的M3是二○一六年款，行駛里程已十萬公里，車行欲以二三八萬元出售，夫妻倆在林經理陪同下開心試車；由路旁監視器及對向車輛行車紀錄器可見，事發前林男的車速「快到模糊」，M3尾燈直到撞樹後才亮起，顯示車輛可能在沒有煞車情況下，直接偏離車道猛烈撞樹釀禍。

林男的父親悲痛表示，兒子平日打零工，也跟著他從事鋁門窗製作與安裝工程，還是國際同濟會成員，四年前與方女結婚，小倆口很恩愛，經常到各地遊玩，之前代步工具也是輛BMW，近來沒聽說要換車，前晚他們外出前，僅告知要出門拿個東西，沒想到深夜卻傳來一死一重傷的噩耗，兒子開車技術不錯，質疑是不是車子故障發生暴衝，加上天雨路滑，才會造成事故。

車行林經理 是愛車型男

至於車行林姓經理是名愛車的陽光帥氣男，臉書最後一次更新是前天下午，發文依慣例將剛入庫的汽車資訊打廣告，感受他對於銷售高檔名車的工作是全心投入，沒想到一次例行的陪同試駕，卻喪生車內。

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