燒紙錢落焚坑燒傷 獲國賠197萬

2022/09/13 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕蔡姓男工程師十年前到彰化縣永靖鄉第一公墓臨時焚坑燒紙錢祭拜亡父，不料滑落焚坑導致燒傷，蔡男訴請國賠。最高法院維持台中高分院更二審見解，指鄉公所就設置焚坑及管理有所欠缺，但蔡男也有責任，雙方應各負三成、七成責任，判鄉公所應賠蔡男一九七萬多元確定。

蔡男主張，二○一二年四月間到永靖鄉第一公墓祭拜父墳，因鄉公所在金爐旁另設一個長方形焚坑供焚燒紙錢，卻疏於派專人在旁注意及設置警示標誌，也未將焚坑四周以圍籬完全隔絕，他在焚坑未設圍籬處丟擲紙錢，卻因泥沙滑動滑入焚坑中，造成全身體燒傷，治療後皮膚排汗功能喪失五一％以上，喪失勞動能力九二．二八％。

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蔡男指出，鄉公所是焚坑設置及管理機關，其設置管理有缺失，訴請國賠一三九五萬多元。但鄉公所認為，蔡男明知危險，仍繞到焚坑後側，強行攀爬上土堆燒金紙，導致下滑燒傷，純屬其個人行為。

彰化地院審理後，認為蔡男擅自爬上南面墊高的土堆上丟紙錢，因而滑落燒傷，駁回其請求。但二審法官卻認為鄉公所未設置禁止丟擲紙錢的警告標誌，應負三成責任。更一審維持二審見解，更二審另考量蔡男勞動能力減損六六％，判鄉公所應賠償蔡男一九七萬多元。最後由最高法院審理後，判鄉公所應賠蔡男一九七萬多元確定。

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