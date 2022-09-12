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    經手數十豬仔赴柬的鬼使神差／通緝人蛇集團蔡昇翰

    檢方起訴竹聯幫東堂大哥李振豪之後，通緝共犯蔡昇翰。（資料照）

    檢方起訴竹聯幫東堂大哥李振豪之後，通緝共犯蔡昇翰。（資料照）

    2022/09/12 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦國內最大人口販運集團案，繼起訴竹聯幫東堂大哥李振豪、「行動組長」林晉宇等九嫌後，另查出負責監控應徵者出境的關鍵共犯蔡昇翰，案發後竟銷聲匿跡，台北地檢署已依涉犯組織犯罪防制條例、買賣人口及妨害自由等罪對蔡男發布通緝；蔡男也是該集團中，首名被檢警掌握身分的在逃共犯。

    檢警調查，該集團分成兩個小組，其中仍在逃的蔡昇翰穿梭於兩個小組，專門帶應徵者施作出國前的PCR核酸檢測、監控，及確保應徵者順利搭上飛往柬埔寨的班機，其角色如同親手將應徵者送入豬仔地獄的鬼使神差。

    蔡男經手數十名被害者赴柬，本案已知被騙出國的八十五名被害者中，還有多達六十七人仍遭人蛇拘禁於海外，生死難料，檢警正持續監控已交保在外的被告，清查有無與蔡男聯繫，擴大偵辦中。

    北檢首波起訴李振豪等九嫌後，原在押的李振豪、鄭學鴻、陳思瑋、黃炫逢、林晉宇、陳均翰等六名被告，一度被台北地院以有固定住居所，提出相當具保金額，分別裁定廿萬至七十萬元不等金額交保。

    檢方以六嫌有逃亡及勾串之虞等理由，向高等法院提起抗告，高院發回北院更裁後，法官認為李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等四人是集團核心成員，有可能勾串尚未到案的共犯、證人，改裁定四人羈押禁見。

    根據檢方掌握的被害人處境，不少被營救回台的被害人透露，該集團不定時會檢查被害人的手機內容、在出入口持槍或電擊棒站崗、強迫從事電信詐欺工作，若有不從或詐騙業績不佳者，動輒被毆打、電擊、關入密閉空間、要求高額贖金、或恫稱每天都有人賣器官、被活埋等言語恐嚇，造成被害人身心俱疲。

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