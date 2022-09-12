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    誘玩刺激視訊裸聊 網妹截圖勒索

    葉姓男子與女網友視訊裸聊，遭 威脅買遊戲點數才刪除影片，他 嚇得求助警方。為保護當事人圖 經特殊處理。 （警方提供）

    葉姓男子與女網友視訊裸聊，遭 威脅買遊戲點數才刪除影片，他 嚇得求助警方。為保護當事人圖 經特殊處理。 （警方提供）

    2022/09/12 05:30

    恐嚇每小時散布裸聊影片 警方依詐騙案受理報案

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南二十二歲葉姓男子，結識暱稱「安璐」的女網友，中秋節當天，安璐稱要跟他一起脫光光視訊裸聊，未料竟是噩夢開始，安璐不久竟告知握有他裸聊的影片，要求買五千元台幣遊戲點數才能刪除，否則每隔一小時上傳影片一次，讓他的親友都看到，葉男忐忑不安，趕緊向警方求助，警方已依詐騙案受理報案，目前尚未發現裸聊影片被流傳。

    葉男中秋節當天，神情警張地到南市警二分局民權派出所，對員警說，他透過交友軟體認識暱稱安璐的女網友，雙方加LINE閒聊，安璐騙他進行視訊裸聊，他脫下衣服與對方視訊，不料對方事後告知，握有他的裸聊影片，要他買五千元遊戲點數。女網友並揚言，若不聽從，將透過FB、IG或Google共三百個虛擬帳號及五十個FB、二百個好友，每隔一小時上傳影片一次，讓他的親友都看到裸聊影片。

    員警黃浩庭、黃聖文聽聞葉男陳述後，耐心解釋說明，這是時下常見詐騙手法，詐團利用一般人喜歡帥哥、美女的心態，透過視訊裸聊，藉機擷取當事人不雅影片畫面，並抓住當事人擔心曝光來詐騙。

    事實上當事人在視訊中，看到對方的畫面或照片，都有可能是偽造的，當事人面對威脅、處於急迫，擔心畫面曝光丟臉的心理下，極易讓詐騙集團得逞。

    警方還發現，女網友騙說要跟葉男一起脫光光視訊裸聊，後來卻只有葉男脫衣視訊，女網友並未脫衣。

    受理員警另在網路即時搜尋類似案例，讓葉男緩和擔心受害的心情，並打消購買點數念頭，警方除依詐騙案受理報案，也將追查安璐身分及是否有不雅影片遭散布。

    南市警二分局表示，許多單身民眾可能想找個人陪伴，但虛擬網路交友充滿陷阱，籲請民眾避免因好奇、新鮮、刺激，跟不認識的網友裸露身體進行視訊，以免落入詐騙集團圈套，遭對方以握有裸聊私密影片及個資等名義威脅，進而詐騙金錢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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