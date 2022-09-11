秋節後退回一箱爛柚子 誹謗無罪關鍵

台南高分院法官認為，劉姓副教授送給張姓系主任一箱柚子，劉女後來卻收到一箱退回的爛柚子，認為張女對劉女沒有善意。（示意圖，記者王捷攝）

2022/09/11 05:30

〔記者王捷／台南報導〕中秋節被退回的一箱爛柚子，成為影響法官心證的關鍵。南部某大學張姓女系主任，去年提告指控劉姓女副教授誹謗她阻撓劉女升等，但台南高分院依據兩件事認定張女對劉女不友善，一是劉女領成績單時，張女要求劉女唸出來，另一件是中秋節劉女寄給張女一箱柚子，但中秋後卻被退回一箱壞掉的柚子，有刁難、欺凌劉女之意，判劉女無罪確定。

副教授送禮 被系主任惡意退回

判決指出，二○一五年劉女要升等教授之際，被檢舉抄襲，她認為遭一些「掌權人」阻撓、霸凌，有些評議委員沒寫過論文，僅靠音樂演出而獲升等，卻評議認定她抄襲、違反學術倫理，決議她五年不能升等。劉女不斷自救，希望重新評議、或找外校教師組成校外委員、向教育部陳情，但都沒下文。

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之後四年劉女不斷接受考核、評議，搞得精疲力竭，沒辦法專心做學術研究，二○一九年校慶時，她把四年來所受委屈寫在臉書社群，還列印成冊發送給民眾，並舉布條希望校長重視，張姓系主任告她誹謗，震撼學術界。檢方起訴劉女，具體求處七個月徒刑。

系主任「無善意」 副教授無罪

一審時，劉女獲判無罪，檢方和張女上訴。台南高分院二審認為，憲法保障言論自由，若劉女所言是陳述事實、表達意見，即不構成誹謗，劉女的文章中並未指名指責張女，而是指「一群掌握權力的人」，加上一箱爛柚子、成績單兩件事，認定張女對劉女的提告沒有善意，駁回上訴，仍判劉女無罪。

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