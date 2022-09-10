檢抗告成功 人蛇集團高層改裁羈押禁見

台北地院原本裁定六人均交保，但高等法院認為李等四人有逃亡之虞，撤銷發回；北院昨改裁四人羈押禁見。（資料照）

2022/09/10 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪等九人，與柬埔寨人蛇勾結，誘騙八十五名國人赴柬國，檢方二日依違反組織犯罪防制條例、買賣人口及妨害自由等罪起訴九人，並將在押李等六人移審。台北地院原本裁定六人均交保，但高等法院認為李等四人有逃亡之虞，撤銷發回；北院昨改裁四人羈押禁見。

北院改裁的理由與高院發回理由大致相同。北院認為，李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等四人，均為集團較高階核心人員，分別負責接洽、分派任務、招募、保管基金零用金、協助監視等，且犯罪嫌疑重大，同時更加熟悉集團內部分工、金流去向，並具有較高可能與尚未到案的共犯、證人進行串、滅證，改裁羈押禁見。

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熟悉內部分工 更易串、滅證

北院原本裁定交保理由指，李振豪等六人涉犯刑法買賣人口等罪的嫌疑重大，為五年以上重罪，且涉及境外犯罪，尚有共犯在境外未到案，有相當理由認定六人有逃亡之虞及有羈押原因。但六人都有固定住居所，陳思瑋與女友同住，另五人皆與家人同住，同時都有固定工作，若能提出相當具保金額，搭配限制住居、出境、出海、定期向派出所報到等措施，即無羈押必要。

北院因此分別裁定李振豪七十萬元交保；林晉宇四十萬元；陳思瑋、鄭學鴻各卅萬元；黃炫逢、陳均翰各廿萬元，六人均限制出境、出海及住居，每週須向住居處轄區派出所報到。

經檢方抗告，高院將李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢部分，撤銷發回，鄭學鴻、陳均翰，由於不是主導者，且無串、滅證之虞，維持原交保裁定。北院昨改裁李等四人羈押禁見。

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