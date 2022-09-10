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    磨碎機冒大量碎肉 驚見移工遭碎屍

    越籍移工在上方進料槽疏理保特瓶，不慎跌入磨碎機身亡。（民眾提供）

    越籍移工在上方進料槽疏理保特瓶，不慎跌入磨碎機身亡。（民眾提供）

    2022/09/10 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕專門收購回收保特瓶，打碎做成塑膠原料販售的彰化縣芳苑鄉永溢環保公司發生工安意外，三十二歲泰姓越籍移工昨操作保特瓶進料時，疑在進料槽上方疏理保特瓶，不慎掉入槽內被捲入磨碎機，有員工在磨碎機下方的成品槽看到一堆碎肉和鮮血，才知道發生意外，但泰男已被打成碎肉，慘不忍睹。

    清理卡住保特瓶 不慎墜槽

    彰化縣府勞工處表示，待職安署鑑定報告後，再進一步加強輔導，對罹災個案及家屬，會提供相關雇主補償說明。永溢環保公司則表示，目前都在善後處理，案件交由檢警調查，不對外表示意見。

    永溢環保公司廠內有一大型進料機和磨碎機，回收的保特瓶投入漏斗型的大型進料槽，進料槽下方有空壓吸料裝置，之後是磨碎機，磨碎的保特瓶最後來到成品槽。一名越籍移工昨不慎跌落磨碎機內，卻未被即時發現，等到該公司其他員工在成品槽看到一堆碎肉和鮮血，意識到可能發生意外，立刻停機清點在場人員，透過監視器比對，確認泰姓越籍工人遭到不幸。

    意外發生後警方趕抵，初步判定為工安意外死亡，通報檢察官相驗。

    得拆機器才能撿遺體碎片

    警方表示，遺體已被打成碎肉，掉到磨碎機下方的成品槽，並與打碎的塑膠原料半成品混在一起，因成品槽長達兩公尺，且外有機蓋包覆，無法直接取出，須等待磨碎機業者前來拆卸，才能取出碎肉，現場拉起封鎖線，由員警輪班看守現場。

    仲介公司人員指出，泰男在越南家鄉已結婚，二○一八年來台後，都受僱在該環保公司，由於遺體相驗需家屬簽名，已通知他在越南的家人簽委託書，還沒有跟廠方談到後續撫卹補償相關問題。

    中部一家磨碎機的葉姓業務經理表示，磨碎機或粉碎機操作有一定守則，操作人員應站在餵料口側面，手禁止伸入料口內，運轉中和機器未停穩不得打開機蓋，通常餵料口有可能因為一次放入太多而卡住，工作時要適量均勻的餵料，當餵料口堵塞時，禁止用手或木棒強行攪動疏通，應立即停機檢查。

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